Lazio-Napoli, le ufficiali: sorpresa Mario Rui a sinistra

Di Lorenzo a destra, in mezzo Zielinski con Demme e Lobotka. Raspadori unica punta, Politano sotto punta. Difesa a tre con Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus

Alle 18 il Napoli affronta all’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. Mazzarri ha pochi uomini a disposizione e le sue scelte sono obbligate. Difesa a tre che comprende anche Ostigard. In mezzo al campo si rivede Zielinski con Demme e Lobotka. Davanti il solo Raspadori supportato da Politano in un inedito 3-5-1-1.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson; All. Sarri

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano; Raspadori. All. Mazzarri

Contro la Lazio un Napoli inedito: Mazzarri schiera il 3-5-1-1 (Sky)

In collegamento con gli studi di Sky, Massimo Ugolini fornisce gli ultimi aggiornamenti prima di Lazio-Napoli:

«Napoli inedito, Mazzari con il 3-5-1-1 per via di scelte obbligate. Ci saranno Ostigard, Demme e Zielinski che di fatto sono in partenza. Le sorprese potrebbero essere Mario Rui al posto di Mazzocchi con Di Lorenzo abbassato sulla linea a tre. Raspadori unica punta, Politano gioca sotto punta. Un assoluto inedito».

La Lazio di Sarri gioca un calcio meno sarriano, cominciò a farlo proprio a Napoli (Gazzetta)

Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

La Lazio, pur fedele al canonico 4-3-3 del Comandante, pratica un calcio molto meno sarriano e molto più realista. E si è così specializzata nelle vittorie di corto muso (ben sei, fin qui, gli 1-0). Dall’altra parte Mazzarri sta provando a far rivivere la grande bellezza del Napoli di Spalletti, anche se in Supercoppa è tornato alla difesa a tre.

A pensarci bene, la prima dimostrazione di «sarrismo realista» la Lazio la diede proprio contro il Napoli, nel match giocato al Maradona nel girone di ritorno dello scorso campionato. Una vittoria di misura (gol di Vecino) maturata più col sudore e il sacrificio che con il bel gioco.

