Contro la Lazio un Napoli inedito: Mazzarri schiera il 3-5-1-1 (Sky)

Tra poche ore il Napoli scende in campo all’Olimpico contro la Lazio di Sarri. Mazzarri schiera in campo una squadra inedita a causa delle numerose assenze per squalifiche e infortuni. A Sky confermano le ultime indiscrezioni: Mazzarri manderà in campo un inedito 3-5-1-1 con Raspadori unica punta a disposizione (in corsa ci sarebbe anche Ngonge che può ricoprire quel ruolo). Spazio anche ai partenti Ostigard, Demme e Zielinski che si sono messi a disposizione in questo momento di estrema difficoltà.

L’inedito modulo del Napoli contro la Lazio

In collegamento con gli studi di Sky, Massimo Ugolini fornisce gli ultimi aggiornamenti prima della partita contro la Lazio:

«Napoli inedito, Mazzari con il 3-5-1-1 per via di scelte obbligate. Ci saranno Ostigard, Demme e Zielinski che di fatto sono in partenza. Le sorprese potrebbero essere Mario Rui al posto di Mazzocchi con Di Lorenzo abbassato sulla linea a tre. Raspadori unica punta, Politano gioca sotto punta. Un assoluto inedito».

Lazio-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Big match fondamentale per entrambe le squadre. Sarri vuole i tre punti per allungare la striscia positiva in campionato e confermarsi nella corsa Champions. Mazzarri vuole rilanciare la sua squadra dopo le ottime prestazione in Supercoppa e continuare la rincorsa al quarto posto che al momento dista cinque punti.

Lazio-Napoli si gioca all’Olimpico domenica 28 gennaio alle ore 18. Sono diffidati per entrambe le squadre: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Cataldi, Rovella, Vecino, Pellegrini. A trasmettere la diretta della partita è in esclusiva la piattaforma di streaming video Dazn.

Per poter vedere la partita è necessario un abbonamento alla piattaforma. Gli abbonati possono sintonizzarsi sulla partita da SmartTv (Televisore di ultima generazione dotato di un collegamento a internet), oppure attraverso smartphone, pc o tablet.

