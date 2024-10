Lazio-Napoli, il giudice sportivo chiude la Curva Nord

Saranno chiusi anche i distinti

In seguito ai disordini che si sono verificati durante il derby tra Roma e Lazio, il giudice sportivo ha deciso di chiudere curve e distinti della Lazio.

IL COMUNICATO

“Il Giudice sportivo,

considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Lazio occupanti i settori denominati “Curva Nord”, Distinti Nord, Est e Ovest”, levavano, in più occasioni durante l’incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Roma Sig. Lukaku Bolingoli Romelu allorchè il medesimo era in possesso del pallone di gioco;

considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori;

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est e Ovest” privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie“.

Bruttissimo momento in Lazio-Roma. Prima di uscire dal campo il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, mentre stava parlando con il guardalinee, è stato colpito sul collo da una bottiglietta lanciata dagli spalti. Il giocatore giallorosso è rimasto un po’ a massaggiarsi la parte dolorante prima di lasciare il campo di gioco.

FOLLIA! Se lo prende in faccia lo sfigurava come minimo…#LazioRoma https://t.co/0fBtaPHkco — -ˏˋ𝕃𝕦𝕔𝕒 𝔻𝕚 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕒𝕟𝕠ˊˎ- (@LucaMktg) January 10, 2024

Derby di Roma, lancio di fumogeni tra le curve (VIDEO)

Coppa Italia, si gioca Lazio-Roma, chi vince va in semifinale. Come quasi sempre accade, il derby di Roma non è mai una partita tranquilla. Se poi si tratta di una partita ad eliminazione diretta la tensione sale alle stelle. Sia in campo che sugli spalti. Prima della partita, momenti di alta tensione sugli spalti con il lancio reciproco di fumogeni fra le tifoserie.

ilnapolista © riproduzione riservata