Lazio-Napoli 0-0, finisce in parità all’Olimpico: rileggi la partita

Un pareggio che sa di occasione mancata per la Lazio e del massimo risultato possibile per il Napoli. La zona Champions ancora a quattro punti

Lazio-Napoli, diretta testuale della partita. Sarri deve fare a meno di Immobile e Zaccagni. Spazio quindi a Castellanos, Isaksen e Felipe Anderson. Mazzari in piena emergenza, rosa quasi ai minimi storici. Ci sono però Politano e Raspadori, con Ngonge dalla panchina. A centrocampo ritornano Demme e Zielinski. Ostigard in difesa, con Di Lorenzo che passa a destra e Mario Rui sulla fascia opposta.

Lazio-Napoli Live

Triplice fischio di Orsato. Lazio-Napoli 0-0, finisce in parità all’Olimpico: un punto che serve a poco.

95′ – Angolo per la Lazio. Orsato lo fa battere

94′ – Giallo a Ostigard per proteste.

93′ – Calcio d’angolo per la Lazio. Gollini mette la palla fuori dall’area.

92′ – La Lazio prova il forcing finale. Napoli racchiuso in difesa.

89′ – Gioco interrotto dall’arbitro Orsato per un colpo al volto ai danni di Luis Alberto.

L’arbitro segnala che saranno 5 i minuti di recupero.

83′ – Cambio Lazio. Escono Cataldi e Isaksen. Entrano Rovella e Pedro.

83′ – Cambio Napoli. Escono Zielinski e Politano. Entrano Lindstrom e Dendoncker.

81′ – Buono scambio nello stretto, al limite dell’area, tra Ngonge e Politano. Giallo per Cataldi che atterra il belga. Punizione Napoli. Zielinski direttamente in porta, la palle finisce larga.

79′ – Doppio cambio per il Napoli. Fuori Raspadori e Mario Rui, dentro Ngonge e Mazzocchi.

77′ – Altro cambio per la Lazio. Fuori Guendouzi, dentro Vecino.

75′ – Occasione Lazio. Recuperano palla i difensori della Lazio dopo un buon intervento in tandem di Lobotka e Mario Rui. La palla finisce nei piedi di Guendouzi che verticalizza subito per Isaksen. Il danese la mette in mezzo per Castellanos che prova il tacco. Salva tutto Ostigard.

72′ – Cambio per la Lazio. Fuori Lazzarri, dentro Pellegrini. Marusic torna sulla fascia destra.

69′ – Raspadori e Politano sul pallone. Calcia il primo che non trova compagni. Ci riprova Gaetano dal limite ma viene nuovamente ribattuto.

68′ – Giallo per Gila. Fallo su Politano, altra opportunità per il Napoli di fare male alla Lazio.

66′ – Angolo Napoli. Buona manovra del Napoli che esce dalla pressione della Lazio. Bravo Gaetano ad allargare per Mario Rui. L’azione porta al tiro Politano. Tiro ribattuto e calcio d’angolo. Sugli sviluppi, ci prova da fuori il Napoli con Gaetano, palla di poco fuori.

65′ – Spinge ancora la Lazio alla ricerca dell’1-0. Napoli tutto dietro a difendere, davanti il solo Raspadori. Ci prova Cataldi con un tiro da fuori che finisce al lato del palo sinistro.

60′ – Cambio per il Napoli. Entra Gaetano al posto di Demme.

55′ – Fallo di Romagnoli su Politano, giallo per il difensore della Lazio. Il Napoli può mettere la palla in mezzo. Sugli sviluppi però, Orsato segnala un fallo ai danni di Provedel.

53′ – Buon possesso palla del Napoli in questo momento nella metà campo avversaria. Gli uomini di Mazzarri muovono la palla da sinistra a destra alla ricerca di un varco per fare male alla Lazio.

50′ – Giallo per Demme. Il primo ammonito della partita è il centrocampista del Napoli

46′ – Gol in fuorigioco. Da calcio d’inizio, la Lazio muove palla, Luis Alberto prova il lancio per Castellanos, inspiegabilmente solo al limite dell’area, prova la rovesciata al volo e batte Gollini. Orsato però fischia subito fuorigioco, l’argentino si è mosso in anticipo ed è finito al di là della linea difensiva. La Lazio inizia subito forte la seconda frazione di gioco.

Inizia il secondo tempo

Primo tempo

Zero tiri in porta nei primi 45 minuti di partita. Il possesso palla è del Napoli. I giocatori di Mazzarri hanno però tenuto il pallone più per addormentare il ritmo che per provare ad incidere. Lazio poco precisa e determinata negli ultimi metri, cerca di più la verticale senza però successo. Tra i più attivi Isaksen che ha provato diverse volte ad impensierire la retroguardia azzurra. Bravi Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus a respingere. In attacco molta poca roba. Raspadori troppo isolato, Politano sparito dalla partita e Zielinski si è fatto vedere poco.

0 – Quello di #LazioNapoli è stato il primo tempo con più passaggi portati a buon fine (542) tra quelli che non hanno visto alcun tiro nella specchio in #SerieA da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05). Studio. — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 28, 2024

Fine primo tempo, Lazio-Napoli ancora 0-0 dopo 45 minuti

45′ – Fallo di Juan Jesus su Isaksen, ancora nel vivo dell’azione laziale. Punizione dalla trequarti di destra. Respinge il Napoli e Orsato fischia la fine del primo tempo.

43′ – Ancora Isaksen. Dribbling su Mario Rui, si accentra e tenta il tiro. Palla troppo alta per impensierire Gollini. Il danese è il più attivo dei suoi

41′ – Ripartenza Lazio. Juan Jesus fuori posizione per il calcio d’angolo. Luis Alberto trova in profondità Castellanos. L’attaccante non vede Isaksen sulla sinistra e cerca un contatto che però Orsato non concede. Il Napoli ha rischiato.

40′ – Calcio d’angolo per il Napoli. Buona gestione sull’asse di sinistra. Zielinski serve in profondità Raspadori. Gila e Romagnoli non si intendono e concedono l’angolo. Mario Rui in mezzo non trova compagni. Il Napoli ancora in attacco.

38′ – Punizione Lazio. Mario Rui atterra Isaksen. Luis Alberto la mette in mezzo. La difesa azzurra respinge il pallone in fallo laterale.

36′ – Alza il pressing la Lazio. Ostigard sbaglia e regala rimessa laterale. Palla di nuovo nei piedi degli uomini di Sarri che da qualche minuto spingono con più convinzione. Il Napoli prova a ripartire, ma Raspadori è da solo lì davanti.

35′ – Ancora Lazio in avanti che riesce a crossare. Ancora Isaksen protagonista, l’esterno mette palla in mezzo per Castellano che non arriva. L’argentino protesta per una trattenuta di Ostigard. Nulla da segnalare però, Orsato conferma che è tutto regolare.

33′ – Angolo Lazio. Rilancio del Napoli, Zielinski e Raspadori non si intendono. La palla finisce a Isaksen che prova ad andare sul fondo ma viene rimontato da Mario Rui. L’angolo battuto da Luis Alberto viene respinto da Juan Jesus.

29′ – Buona manovra del Napoli che inizia da Gollini e arriva a Zielinski. Il polacco prova il tiro al limite dell’area ma viene ribattuto.

26′ – Punizione Napoli. Fallo di Marusic su Di Lorenzo. Il Napoli sceglie di muovere il pallone invece di provare il cross in area. Palla recuperata dalla Lazio

22′ – La Lazio trova pochi spazi in mezzo al campo. Ci prova Provedel a sbloccare la manovra laziale. Già un paio di lanci diretti verso le punte, l’ultimo pesca Isaksen che prova a mettere in difficoltà Juan Jesus senza successo. Il Napoli chiudo ogni spazio.

16′ – Angolo per il Napoli. Politano scatta sulla fascia sinistra e conquista il primo corner. Mario Rui sul primo palo, spazza la Lazio. Il Napoli però insiste e rimane in zona offensiva.

15′ – La Lazio inizia ad entrare in partite. Prende maggiormente l’iniziativa, cerca subito la palla verticale per gli attaccanti. Il Napoli prova a rispondere in ripartenza.

14′ – Occasione Lazio. Di Lorenzo perde parla sulla linea laterale. La palla arriva a Luis Alberto che gestisce fino al limite dell’area, l’appoggia a Isaksen che calcia di prima intenzione. Tiro largo non di molto.

10′ – Punizione Lazio. Di Lorenzo duro su Castellanos. Orsato fischia e assegna la punizione dalla tre quarti. Juan Jesus spazza di testa, poi arriva il tiro di Cataldi. Alto.

9′ – Nessuna occasione da segnalare. Il Napoli gestisce il pallone. La Lazio quando può, prova a rubare palla e ad andare subito in verticale. Partita equilibrata per adesso.

5′ – Primi cinque minuti di partita. Il Napoli tiene palla, la fa girare. La Lazio lascia il palleggio ai difensori azzurri. Blitz di Felipe Anderson che conquista una punizione all’altezza del centrocampo.

Dopo il minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva, arriva il fFischio d’inizio di Orsato, è iniziata Lazio-Napoli.

La partita sarà arbitrata da Orsato. Gli assistenti saranno Berti e Moro, quarto uomo Sacchi. Al Var ci sarà Irrati, Paterna l’Avar. All’Olimpico fischio d’inizio alle 18:00. Le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3):Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson; All. Sarri

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano; Raspadori. All. Mazzarri

