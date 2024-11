Lazio, individuati e denunciati gli autori del lancio della bottiglia a Bove e dell’uso dei laser

Hanno rispettivamente 35 e 52 anni; il secondo è stato anche sanzionato con una multa di 167 euro.

In seguito a quanto accaduto nel derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio, la Polizia, riporta Il Corriere dello Sport, ha identificato e denunciato i tifosi biancocelesti per il lancio di una bottiglia verso Edoardo Bove e l’uso di dispositivi laser.

Nella nota ufficiale del Ministero degli Interni è stato riportato: “Grazie alla minuziosa analisi delle telecamere di videosorveglianza dello stadio Olimpico gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati hanno individuato gli autori di tali fatti: identificati e rintracciati, i due, rispettivamente di 35 e 52 anni, sono stati entrambi denunciati ai sensi della legge 401/89 ed il secondo è stato anche sanzionato con una multa pari a 167 euro”.

Il calciatore giallorosso è stato colpito dai tifosi della Lazio durante la sua sostituzione:

Bruttissimo momento in Lazio-Roma. Prima di uscire dal campo il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, mentre stava parlando con il guardalinee, è stato colpito sul collo da una bottiglietta lanciata dagli spalti. Il giocatore giallorosso è rimasto un po’ a massaggiarsi la parte dolorante prima di lasciare il campo di gioco.

Le sue parole: «Mi hanno tirato in testa una bottiglietta di birra. non mi sembrava il caso di fare scenate e polemiche. Le autorità provvederanno, perché non credo sia una cosa normale. Preferisco parlare di campo».

Coppa Italia, si gioca Lazio-Roma, chi vince va in semifinale. Come quasi sempre accade, il derby di Roma non è mai una partita tranquilla. Se poi si tratta di una partita ad eliminazione diretta la tensione sale alle stelle. Sia in campo che sugli spalti. Prima della partita, momenti di alta tensione sugli spalti con il lancio reciproco di fumogeni fra le tifoserie.

