L’Atalanta consolida il quarto posto, 2-0 all’Udinese. Napoli a meno cinque dalla Champions

Un super De Ketalaere regala due assist. Il primo a Miranchuk e il secondo a Scamacca. La Dea in casa si conferma quasi imbattibile

L’Atalanta batte l’Udinese 2-o e consolida il quarto posto. Gasperini mette dietro la Fiorentina che deve giocare domenica contro l’Inter. Il Napoli nono, a cinque punti dal quarto posto, potrebbe accorciare le distanza in caso di vittoria contro la Lazio. Con i tre punti domani, Mazzarri scavalcherebbe anche Sarri in classifica.

Uomo partita per distacco Charles De Ketelaere. Il belga si è messo sulle spalle l’attacco della Dea (assente per squalifica Koopmeiners) e ha regalato la vittoria a Gasperini. Charles ha fornito i due assist, il primo a Miranchuk e il secondo a Scamacca che ritorna al gol dopo 58 giorni. I due assist sono le ciliegine di una partita totale del belga. Corse all’indietro, propositivo e sempre nel vivo dell’azione. Dopo un girone e qualche partita di Serie A, la cura Gasperini ha guarito il De Ketelaere.

7+7 – Charles De Ketelaere (sette reti e sette assist) è uno dei tre giocatori della #SerieA 2023/24 con almeno 7 gol e 7 assist in questa stagione tra tutte le competizioni, insieme a Marcus Thuram e Olivier Giroud. Fiducia.#AtalantaUdinese pic.twitter.com/E7PmICrvTE — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 27, 2024

L’Udinese viva e in partita ma mai seriamente pericolosa. Ci prova diverse volte, arriva anche al tiro con i vari Ebosele, Lucca, Thauvin e Samardzic (ancora titolare). Cioffi ancora in piena zona retrocessione.

Le parole di Gasaperini nel post partita

Gasperini a Dazn su De Keteleare:

«Mi è piaciuto molto. Oggi sotto tutti gli aspetti ha giocato tecnicamente bene. è stato un riferimento sicuro per la squadra, la squadra si appoggia bene sapendo di mettere la palla nei piedi sicuri. Stiamo bene in questo momento, anche i singoli sono in crescita. Nonostante mancava Koopmeiners abbiamo giocato bene. Abbiamo chiuso il primo tempo 2-0 con una bella forza. Ho avuto la sensazione di essere veramente solido. Nel secondo tempo abbiamo rinunciato a tenere i ritmi alti. Abbiamo molto filtro dal centrocampo, Kolasinac si è inserito bene. Abbiamo compattezza tra difesa e centrocampo. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo oggi, ma abbiamo fatto anche azioni di grande qualità. L’unico neo è il palleggio, lo possiamo migliorare».

Su Scamacca:

«Può fare l’evoluzione che ha fatto De Ketelaere».

È l’Atalanta la rivale più pericolosa del Napoli in chiave Champions (insieme con la Lazio)

La band Gasperini ha travolto il Frosinone: 5-0 con tre gol dopo 15 minuti. Non c’è stata partita. L’Atalanta ora è quinta in classifica con 33 punti, uno in meno della Fiorentina che ne ha 34, e alla pari con la Lazio. Il Bologna ne ha 32, il Napoli 31, la Roma 29.

Ma sono Atalanta e Lazio le rivali del Napoli in ottica quarto posto. Gasperini può contare su una squadra affiatata, che varia molti uomini a ogni sessione di calciomercato ma che rimane fedele alla visione del proprio allenatore che quest’anno si è tolto lo sfizio di rivalutare l’ex oggetto misterioso De Katelaere autore del terzo gol al minuto 14 dopo che avevano già segnato Koopmeiners su rigore e Ederson. Nel finale i gol di Zappacosta e Holm.

