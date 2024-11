A valanga sul Frosinone: 5-0. Partita chiusa dopo un quarto d’ora con tre gol. La band Gasperini a volte è inarrestabile

È l’Atalanta la rivale più pericolosa del Napoli in chiave Champions (insieme con la Lazio).

La band Gasperini ha travolto il Frosinone: 5-0 con tre gol dopo 15 minuti. Non c’è stata partita. L’Atalanta ora è quinta in classifica con 33 punti, uno in meno della Fiorentina che ne ha 34, e alla pari con la Lazio. Il Bologna ne ha 32, il Napoli 31, la Roma 29.

Ma sono Atalanta e Lazio le rivali del Napoli in ottica quarto posto. Gasperini può contare su una squadra affiatata, che varia molti uomini a ogni sessione di calciomercato ma che rimane fedele alla visione del proprio allenatore che quest’anno si è tolto lo sfizio di rivalutare l’ex oggetto misterioso De Katelaere autore del terzo gol al minuto 14 dopo che avevano già segnato Koopmeiners su rigore e Ederson. Nel finale i gol di Zappacosta e Holm.

