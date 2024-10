L’Arabia Saudita cerca calciatori per la terza divisione: offre 3.000 euro al mese più la casa

L’offerta sulla piattaforma FutbolJobs. Marca ha intervistato il Ceo: “Il feedback che abbiamo avuto è stato travolgente”

Mica solo Cristiano Ronaldo o Benzema. Ora l’Arabia Saudita cerca gli onesti faticatori del calcio minore. Per riempire la base della piramide, come si fa coi laghi artificiali. Offre posto fisso in terza divisione e stipendio dignitoso: tra i 3.000 e i 4.000 euro più la casa.

L’Arabia Saudita, scrive Marca, “mira a cambiare l’ordine costituito mentre si cerca di rendere il proprio calcio uguale a quello delle cinque grandi potenze mondiali. Sebbene in un primo momento l’obiettivo fosse quello di accaparrarsi ottimi giocatori in scadenza di contratto e al crepuscolo della carriera (Cristiano Ronaldo è un caso atipico visti i suoi gol nel 2023), l’offerta che ha scosso le fondamenta di ‘FutbolJobs’ mira a cambiare la rotta: l’intenzione dell’Arabia Saudita è quella di rimodellare l’intera struttura del suo sistema calcio e stabilire una base con giocatori europei . Il Paese arabo dimostra ancora una volta che il denaro è il principale incentivo per attrarre i calciatori… ma i suoi occhi non sarebbero più puntati solo sui big”.

Marca ha parlato con Valentín Botella Nicolás, Ceo di FutbolJobs. “Da qualche mese riceviamo un gran numero di offerte che arrivano dall’Arabia Saudita, di tutte le categorie e livelli. Quell’offerta è stata lanciata a giugno ed è diventata virale poche settimane dopo. La verità è che il feedback che abbiamo avuto è stato travolgente. Si contavano migliaia di interazioni quotidiane, tramite e-mail, social network e WhatsApp che richiedevano informazioni a riguardo”.

Nell’offerta vengono specificati anche i ruoli: attaccante, ala sinistra, ala destra, centrocampista creativo, perno difensivo e difensore centrale. I portieri sono esclusi.

ilnapolista © riproduzione riservata