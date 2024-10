Napoli «vittima di nostalgia dello spallettismo e di incapacità nel voltare pagina» (So Foot)

L’analisi di So Foot. “Sorgono dubbi anche su molti giocatori. Ci si aspettava un calo ma nessuno poteva pensare a un suicidio collettivo”

Anche all’estero fa notizia il crollo del Napoli. In Francia è il portale So Foot ha puntare la lente d’ingrandimento sul club di De Laurentiis. I tre ceffoni presi dal Torino hanno messo in luce tutte le lacune della squadra adesso allenata da Mazzarri.

“Dispiace per questa debacle, ma soprattutto per una prima parte di stagione mediocre, per non dire caotica. Dopo lo scudetto vinto la scorsa primavera, il Napoli ha dovuto affrontare due partenze significative: quella di Luciano Spalletti e soprattutto, non bisogna dimenticare quella del ds Cristiano Giuntoli. Otto mesi dopo, i napoletani non hanno ancora digerito gli addii. I successori, Garcia e poi Mazzarri, sono arrivati con due filosofie distinte. Il tecnico francese avrebbe voluto continuare il gioco sviluppato dal suo predecessore, ma le sue idee non sono mai sbocciate. Mazzarri è arrivato rompendo i precetti dei suoi predecessori e stabilendo una filosofia difensiva più solida. Almeno per ora anche questo è un fallimento“.

So Foot non risparmia nessuno. Anche i giocatori hanno le loro responsabilità:

“Se i due tecnici hanno una parte di responsabilità, sorgono dubbi anche sulla prestazione di molti giocatori. A differenza di certi campioni “a sorpresa” (come ad esempio il Leicester nel 2016), il Napoli ha mantenuto i big in squadra. Fatta eccezione per Kim Min-jae. Naturalmente c’era da aspettarsi un calo. Ma nessuno pensava potesse trasformarsi in un suicidio collettivo“.

Il portale salva qualcuno, ma in squadra i pilastri dello scudetto hanno più o meno tutti deluso le aspettative. Anche “i fuochi fatui” Osimhen e Kvara. La prestazione a Torino di quest’ultimo è stata “spettrale, con l’incapacità di fare la differenza e una palese mancanza di carattere e leadership”. E ancora: “i litigi tra alcuni giocatori e Garcia hanno testimoniato il male che attanaglia il Napoli: la nostalgia dello spallettismo e l’indecisione di alcuni nel voltare questa bella pagina è diventata un peso per il presente“.

