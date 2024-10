La Var è diventata un film dell’errore e dell’orrore. Più Dario Argento che Irrati (Gazzetta)

La figura del ragionier Luigi Bosisio

Oggi, nel punto di massima conflittualità e distanza tra arbitri e calciatori può servire ricordare le origini, quando arbitro e calciatore non solo stavano dalla stessa parte, ma erano la stessa persona. Non si può ovviamente tornare indietro, ma si può andare avvampi e imparare e capire che non si arriverà da nessuna parte “se tutti non metteranno parte i propri interessi di bottega e privilegeranno il bene comune del gioco, facendo squadra, come accadeva nell’appassionato e disinteressato Bosisio, che riuniva in sé tutte le funzioni, non migliorerà mai la situazione attuale”