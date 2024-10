Alla Gazzetta dello Sport: «Alla Juventus resti tanti anni soltanto se vinci. E Max è all’ottava stagione sulla panchina bianconera…»

Jugovic: «Il modo di giocare di Allegri è piuttosto italiano però alla fine contano i trofei»

Vladimir Jugović, ex giocatore di Juventus e Inter fra le altre, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tema è il duello scudetto tra Inter e Juventus:

«Non sono mai stato bravo nelle previsioni. Visto il girone d’andata, mi aspetto che Inter e Juve si contendano lo scudetto fino alle ultime giornate. Non credo che una delle due prenderà il largo come il Napoli nella passata stagione».

Jugovic ha poi elogiato le qualità di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus:

«Sì, perché Allegri è un allenatore che punta sempre a vincere. E non è poco… Non avrà un gioco divertente come Klopp e Guardiola, ma i risultati parlano per lui. È un vincente e la sua esperienza sarà un valore aggiunto nella rincorsa all’Inter. Il suo è un modo di giocare piuttosto italiano. Però alla fine, al di là dei gusti, conta alzare i trofei e non lo spettacolo. Poi se puoi abbinare entrambe le cose è ancora meglio».

Secondo l’ex centrocampista, Allegri è quindi un vincente. Ha il suo stile, molto meno spettacolare rispetto ad altre squadre ma ciò che conta sono i risultati e il tecnico ne ha conseguito parecchi:

«Ogni allenatore ha la propria strategia, anche a livello di comunicazione. Allegri sa come si ottengono i risultati. Alla Juventus resti tanti anni soltanto se vinci. E Max è all’ottava stagione sulla panchina bianconera…».

Calciomercato Napoli, il padre di Samardzic pronto a incontrare la Juventus

Sciolti i nodi dei diritti d’immagine e delle esose commissioni richieste, il Napoli era oramai convinto di aver spuntato Samardzic, adesso invece il Corriere dello Sport racconta di una possibilità che ha la Juventus con Giuntoli di beffare De Laurentiis e il Napoli con l’acquisto di Samardzic dell’Udinese per la prossima estate.

Il papà del ragazzo, che ha funzioni da manager, è atteso per dopodomani in Italia, ma intanto nell’agenda degli appuntamenti c’è finita anche la Juventus, che ha altro a cui dedicarsi ma che vorrebbe capire se eventualmente c’è un margine d’intervento per la prossima estate: Giuntoli ha sempre tenuto Samardzic nel proprio database, gli sarebbe piaciuto prenderlo a Napoli.

