Inter – Verona, l’arbitro Fabbri e il Var Nasca verranno fermati (SportMediaset)

La squadra di Simone Inzaghi, che segna con Lautaro Martinez, al rientro, ma fallisce molte occasioni per chiudere il match. Così il Verona pareggia con Henry, da pochi secondi in campo al posto di Djuric. Quando sembra tutto finito, al 93’, va in gol Frattesi. Esplode il Meazza, ma il Verona è furente – tanto che viene espulso Lazovic per proteste – per un fallo di Bastoni su Duda. Il replay mostra la posizione regolare del centrocampista nerazzurro, ma mostra anche la gomitata del difensore dell’Inter al centrocampista del Verona. Sta di fatto, che il 2-1 viene convalidato, Fabbri non va al monitor a controllare, nessuno lo avvisa evidentemente dalla Sala Var.

Inter-Verona, la decisione su Fabbri e Nasca

Secondo quanto riporta oggi SportMediasrt arbitro e Var saranno fermati da Rocchi

“La direzione di gara di Inter-Verona continua, e continuerà a lungo, a fare molto rumore. In particolare l’operato dell’arbitro Fabbri e del Var Nasca. Secondo quanto si apprende, visto quanto successo in campo e le successive bordate del ds dell’Hellas Sogliano a fine partita, entrambi verranno fermati per le prossime gare. Per l’Aia, nel dettaglio, non aver sanzionato l’intervento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore netto.

Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione da parte dei vertici arbitrali, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Appena rientreranno, comunque, resteranno sotto osservazione. Di certo, il loro operato non è per niente piaciuto, anche per qualche precedente spinoso”

