Il Napoli in ritiro da stasera e dopo la Salernitana andranno in Arabia Saudita (Sky Sport)

In pratica il ritiro proseguirà fino al 22 gennaio. Il ritiro è una pratica molto di moda nel Napoli di De Laurentiis

Il Napoli in ritiro da stasera e dopo la Salernitana andranno in Arabia Saudita. Lo ha comunicato Sky Sport.

Non c’è ancora l’ufficialità ma da stasera il Napoli dovrebbe andare in ritiro per la gara di sabato con la Salernitana e poi partiranno per l’Arabia Saudita. Quindi i giocatori saranno in ritiro fino al 22 gennaio.

Il Napoli: pochi giorni per distruggere una squadra scudetto (Libero)

Ieri il Napoli ha subito una dura batosta perdendo in trasferta 3-0 contro il Torino. La squadra è in ritiro e silenzio stampa fino al match contro la Salernitana di sabato 13 gennaio. Libero analizza la situazione degli azzurri, anche rispetto allo scorso anno:

“Servono anni e anni per costruire una squadra da scudetto e pochi giorni per distruggerla. Lo insegna il Napoli, o quel che ne resta: poco o nulla. La causa del crollo è la superficialità con cui è stato trattato il titolo, pensando che si fosse aperto un ciclo, quando in realtà si era chiuso quello iniziato con Sarri. Spalletti e Giuntoli lo hanno sublimato e ora è possibile quantificare il loro peso: il Napoli chiude il girone d’andata con tre sberle incassate dal Torino e 22 punti in meno rispetto allo scorso anno.

Sta scivolando nell’anonimato, fuori dalla zona europea che frequenta da 13 anni consecutivi. Non segna da quattro partite, record negativo eguagliato: era successo anche 11 anni fa e in panchina c’era proprio lui, Mazzarri. Per lui sono 4 sconfitte in 7 gare, sette punti raccolti in tutto, peggio di Garcia (21 punti in 11 gare, quasi 2 a gara, il doppio). L’abbuffata sul mercato non fa altro che confermare l’errore: la rivoluzione si poteva e si doveva avviare in estate”.

