Il Napoli ha 80 milioni di utile ma non compra nessuno (Corrmezz)

Ha incassato anche i 25 di Elmas. Il club ha perso Dragusin, Samardzic si è impantanato, il resto sono trattative lontane dalla conclusione

Il Napoli ha 80 milioni di utile ma non compra nessuno. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. L’unico acquisto è stato Mazzocchi arrivato dalla Salernitana per 3 milioni di euro.

Non c’è traccia di altri rinforzi e a fine dicembre è andato via anche Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro. Nel calcio italiano, che fa i conti con debiti e indici di liquidità, il Napoli è un’anomalia perché ha i conti a posto, un bilancio florido, con utili di circa 80 milioni di euro.

Nonostante queste risorse, il caposcouting Micheli e il direttore sportivo Meluso fanno fatica a dare a Mazzarri i rinforzi di cui ha bisogno. Dragusin è andato al Tottenham, su Samardzic, grande obiettivo a cui sta lavorando De Laurentiis da qualche settimana, non ci sono gli accordi su ingaggi, commissioni e diritti d’immagine e si è inserita la Juventus.

Il difensore veloce per Mazzarri è una priorità, Dragusin è andato al Tottenham e il Napoli non ha ancora affondato il colpo per un altro profilo, su Nehuen Perez dell’Udinese si è ancora in fase di valutazione.

De Laurentiis oggi potrebbe essere a Castel Volturno, sta rientrando dalla Spagna, non ha partecipato neanche all’incontro con Lega e Figc per progettare la riforma del calcio italiano. L’arrivo del patron potrebbe accelerare le decisioni sulle trattative in corso.

ilnapolista © riproduzione riservata