Il Guardian racconta il film horror di De Laurentiis: “The Mazzocchi’s nightmare”

“Il disfacimento del Napoli vincente se lo deve intestare De Laurentiis. Ha fatto troppi errori. L’ingaggio di Mazzarri gli si è ritorto contro in maniera orribile”

“Pasquale Mazzocchi ha dedicato tutta la vita a costruire questo momento”. Il Guardian lo chiama “Mazzocchi’s nightmare“. Che è un titolo perfetto per il nuovo film horror di De Laurentiis. Perfetto anche il teaser, con le vignette che raccontavano il bambino Mazzocchi fuoriuscire dal corpo dell’adulto che corona il suo sogno napoletano di giocare per il Napoli. Alla fine arriva Freddy Krueger ed è profondo rosso.

Nicky Bandini gli dedica la sua rubrica sulla Serie A. Racconta anche lei la storia strappalacrime dei sei fratelli nati a Barra e la strada che tortuosamente ha portato il difensore alla fine a tornare a casa. Anche se ricorda quanto possiamo essere scemi quando ci lasciamo andare ai sentimentalismi campanilistici: «passò addirittura per cattivo agli occhi di alcuni quando capitanò la Salernitana nell’1-1 allo Stadio Maradona lo scorso aprile, negando al Napoli la possibilità di vincere il campionato davanti ai propri tifosi. I suoi account sui social dopo la partita furono inondati di commenti tipo “Un vero napoletano non avrebbe giocato”».

“Il suo debutto è durato quattro minuti. Questo è il tempo che gli ci è voluto per lanciarsi in un tackle con Lazaro con i tacchetti sollevati pericolosamente in alto, entrando sul suo avversario sopra il ginocchio. L’arbitro, Maurizio Mariani, inizialmente ha mostrato a Mazzocchi un cartellino giallo, ma lo ha tramutato in rosso dopo aver visionato il filmato su un monitor a bordo campo”. Alla var proiettavano, appunto, il “Mazzocchi’s nightmare”.

Poi il Guardian affonda ricordando che “è raro vedere il Torino di Juric accumulare gol come ha fatto domenica”.

“Il Napoli è in caduta libera, sceso al nono posto e già messo peggio di 22 punti rispetto all’anno scorso. La nomina di Walter Mazzarri per sostituire Rudi Garcia a novembre – un volto familiare destinato a stabilizzare la nave e a guidarla in sicurezza fino alla fine di questa stagione – si è ritorta contro in modo orribile, facendola invece affondare ancora più velocemente di prima”.

Ma anche per Bandini “la realtà è che i guai del Napoli sono comunque ben più profondi di quelli di Mazzarri. È De Laurentiis che deve intestarselo, è lui che ha portato avanti il ​​rapido disfacimento di una squadra vincente – per aver sottovalutato il lavoro sia dell’ex allenatore Luciano Spalletti che del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, per aver pasticciato la loro successione, per non aver sostituito adeguatamente Kim Min-jae difensore centrale e tanti altri errori”.

Incubo di Mazzocchi a parte, conclude il Guardian, “è difficile immaginare come qualsiasi acquisto di gennaio possa coprire le crepe di una stagione fallimentare“.

