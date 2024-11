Giuffredi: «Rinnovo di Politano ai dettagli. Di Lorenzo troppo buono, deve far valere i gradi»

A Radio Serie A: «Il cambio modulo penalizza Gaetano. Se si trova una soluzione che gli dà continuità, sicuramente andrà. Folorunsho è da Premier»

Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Politano, Di Lorenzo e Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. L’agente ha parlato anche delle situazioni dei giocatori del Napoli. Politano, ad esempio, sta per chiudere il rinnovo di contratto. Poi c’è Di Lorenzo, capitano del Napoli. Qualche parole anche su Geatano e Folorunsho. Quest’ultimo in prestito al Verona.

Rinnovo di Politano alle fase finali

Le parole di Giuffredi su Politano:

«Siamo agli ultimi dettagli, credo che nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio del rinnovo. E’ una cosa voluta fortemente sia dal presidente che da Matteo, perchè c’era un’offerta dell’Al-Shabab che lo voleva fortemente e che ha molto insistito, ma la volontà del calciatore era quella di continuare al Napoli e il presidente ha voluto trattenerlo e accontentarlo dal punto di vista contrattuale. E’ un matrimonio voluto da entrambe».

Di Lorenzo, capitano con un solo difetto

«Se ha un difetto? A volte è troppo buono e questo nel calcio può essere un difetto. Quando uno gioca a certi livelli ed esercita il ruolo di capitano, a volte deve far valere il peso che ha. Lui è una persona tanto sensibile, tanto perbene, l’unico mezzo difetto è questo poi per il resto è perfetto. E’ con me da tanti anni e non ha mai sbagliato niente sul piano professionale e umano, da questo punto di vista è veramente una mosca bianca. Per questo gode di grande rispetto, anche da parte degli arbitri. Il gesto che più mi ha toccato è stato durante una partita di Coppa Italia Napoli-Frosinone, dove lui è subentrato dalla panchina e gli hanno dato la fascia di capitano, lui l’ha presa e l’ha data a Gaetano per fare un regalo a lui che è un ragazzo napoletano».

Gaetano potrebbe preparare le valigie

Gaetano, centrocampista del Napoli, con il cambio modulo potrebbe trovare meno spazio. Mazzarri ha infatti schierato nelle ultime partite un centrocampo a due più due esterni.

«Negli ultimi giorni è cambiato qualcosa, nel senso che nei programmi del Napoli lui non era in uscita. Poi però ci può essere un cambio di modulo che preveda solo 2 centrocampisti e allora forse sono in troppi in quel ruolo. Vediamo che succede in questi ultimi giorni, se si trova una soluzione giusta e che possa dargli continuità, sicuramente andrà a giocare».

Folorunsho è un giocatore da Premier League

Giuffredi ha anche rilasciato una dichiarazione su Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito a Verona:

«Per me è arrivato in Serie A con qualche anno di ritardo. Ha delle potenzialità da grandissima squadra, da Inter, Juve, Milan, Napoli se non da Premier League. Credo che nel giro di un paio d’anni potrà cimentarsi a quei livelli. Già nel Verona, in una squadra in difficoltà, sta facendo prestazioni importanti per il suo percorso di crescita con miglioramenti continui».

