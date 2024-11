Gaetano, il Granada alza il pressing. Si aspetta l’ok di De Laurentiis (Pedulllà)

A Sportitalia: «De Laurentiis ha promesso fuoco e fiamme, alla fine si è limitato a un paio di prestiti»

Potrebbe arrivare nell’ultimo giorno del mercato la svolta per Gianluca Gaetano. Il calciatore del Napoli e il suo agente, hanno più volte sottolineato la voglia di giocare con più continuità che poteva cozzare con l’azione di restare in azzurro. Oggi però nuove speranze erano arrivate dall’agente Mario Giuffredi a radio Kiss Kiss: «Oggi decideremo cosa fare, lo vogliono il Cagliari, il Granada e l’Empoli. De Laurentiis vuole puntare su Gaetano e se sarà così ne saremo felici»

Gaetano al Granada

Alfredo Pedullà invece parla di un passaggio al Granada in corso

“Gianluca Gaetano può lasciare Napoli per andare a giocare. Nelle ultimissime ore il Granada ha alzato il pressing, ottenendo un accordo di massima e il sì del centrocampista. Ora serve il via libera definitivo di De Laurentiis. La situazione è in qualche modo collegata a Barak perché anche il Cagliari si è informato su Gaetano mentre l’Empoli oggi è defilato. I sardi vorrebbero chiudere per Barak, ma la Fiorentina ha già comunicato che libererebbe Barak soltanto se arrivasse un esterno offensivo”.

Alfredo Pedullà sul sito di Sportitalia rea attaccato il mercato del Napoli e il presidente De Laurentiis

“Il Napoli è una delusione: De Laurentiis ha promesso fuoco e fiamme, alla fine si è limitato a un paio di prestiti rinviando l’acquisto di un centrale difensivo che Mazzarri avrebbe dovuto avere il 3 o il 4 gennaio scorso a Castelvolturno. Motivazione (sua): Ostigard ha fatto bene, tanto vale andare avanti con lui. Motivazione (nostra): meglio chiudere la cassaforte o il rubinetto considerato che questa stagione sta andando a… Fondamentalmente l’ennesimo errore ignorato dagli scudieri mediatici di ADL… bisogna stare a corte in rigoroso silenzio”.

