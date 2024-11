Emma Maria Mazzenga, record mondiale a 90 anni

La professoressa, appena rientrata da un infortunio, ha stabilito un record nei 200 metri piani nella categoria W90.

Nuovo straordinario record nel mondiale di atletica indoor a Padova. Emma Maria Mazzenga a 90 anni ha stabilito un record nei 200 metri piani nella categoria W90. Emma rientrava dopo 4 mesi di stop per una frattura: la sua forma e la sua voglia di tornare a competere hanno avuto la meglio ed è tornata in pista più decisa e convinta di prima. L’atleta novantenne ha addirittura migliorato il precedente risultato della canadese Olga Koteko di 60″ 72. stabilito nel 2010. Un risultato strepitoso che stabilisce un nuovo primato italiano. Ha corso i 200 metri piani in 54.47.

Le parole di Emma Maria Mazzenga

Queste le parole di Mazzenga dopo lo storico primato: «Sono stata a casa una settimana dopo l’incidente ma quando sono scesa per portare le immondizie mi sono resa conto che facevo fatica e che lo stare ferma non mi avrebbe aiutato. Ho così ripreso a camminare, a fare cyclette per recuperare almeno il fiato, e a metà dicembre sono tornata in pista. Ora spero con l’allenamento di migliorare e avvicinarmi allo stato di forma di un anno fa»

Il primato della nonagenaria è stato celebrato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ha condiviso con orgoglio la notizia sui propri canali social titolando così il post: “Record del mondo a 90 anni”.

