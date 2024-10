È disposto ad attendere anche la fine della stagione per il trasferimento in Premier. Il Napoli offre 20 milioni e può inserire Ostigard e Zanoli

Dragusin è la prima scelta del Napoli ma il giocatore vuole il Tottenham (Corrmezz)

Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno a proposito di Dragusin.

Il Napoli ha l’undicesima difesa del campionato, ha incassato 21 reti in diciotto giornate, deve migliorare la fase di non possesso. Mazzarri ha chiesto un difensore veloce, gli uomini mercato del Napoli sono alla ricerca di soluzioni. Dragusin è la prima scelta, il difensore classe 2002 ha il mix giusto tra gioventù, rapidità e struttura fisica.

Il Tottenham è in vantaggio, il giocatore e il suo entourage preferiscono gli Spurs e sono disposti anche ad attendere la fine della stagione per il trasferimento. Fino a quando non saranno definiti tutti gli accordi tra il Tottenham, il Genoa e il giocatore, il Napoli proverà a prendere Dragusin magari sfruttando le contropartite Ostigard e Zanoli. Le qualità del difensore rumeno, autore anche di due gol e un assist nel campionato in corso, e i suoi margini di miglioramento hanno spinto il Napoli ad arrivare fino ad una proposta economica di 20 milioni di euro.

Dragusin, De Laurentiis ritiene eccessivo il prezzo del Genoa (Repubblica)

“È piombato con forza il Tottenham, intenzionato a portare il difensore in Premier League già nelle prossime ore. Il club ligure valuta il calciatore 30 milioni di euro. Un summit con i londinesi è previsto nelle prossime ore. De Laurentiis monitora la situazione, anche se il prezzo richiesto dal Genoa viene ritenuto eccessivo dal patron azzurro”

Sempre più lontano per il Napoli (Fabrizio Romano)

Secondo Romano invece è sempre più lontana la possibilità Radu Dragusin per il Napoli. Dopo le indiscrezioni arrivate ieri circa intoppi nella trattativa tra il Genoa e il Tottenham per il calciatore, c he avrebbero favorito l’inserimento del club di De Laurentiis, secondo Fabrizio Romano oggi l’affare potrebbe avere delle evoluzioni.

Tottenham e Genoa infatti avrebbero già programmato un nuovo ciclo di trattative per avanzare sull’accordo con Radu Dragusin. La proposta verbale iniziale degli Spurs è di circa € 23 milioni mentre il prezzo richiesto dal Genoa è € 30 milioni. I contatti proseguiranno presto. Il nodo principale sarebbe la richiesta del tecnico Postecoglou che vuole Dragusin.

