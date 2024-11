De Rossi dorme a Trigoria. Friedkin ai calciatori della Roma: niente più alibi (Sky Sport)

La notizia data da Sky Sport. Discorso del presidente ai calciatori. L’allenatore ha programmato incontri con tutti i calciatori

De Rossi dormirà a Trigoria. Lo annuncia Sky Sport.

Angelo Mangiante in collegamento da Trigoria:

«De Rossi ha deciso di fermarsi a dormire a Trigoria, non vuole perdere nemmeno un minuto per la preparazione della prima partita sabato alle 18. Ha deciso che c’erano ancora da sistemare parecchie cose, programmare tutti gli allenamenti, pianificando incontri specifici con i calciatori. I calciatori sono usciti un po’ tutti, sono rimasti in questo momento El Shaarawy con cui ha diviso l’esperienza sia in Nazionale sia sul campo, e Bove che incarna la new age».

Mangiante ha ricordato che l’obiettivo posto dalla società è il quarto posto «che dista cinque punti».

Aggiunge che il presidente ha presentato il tecnico alla squadra

«Friedkin ha presentato De Rossi alla squadra, ha fatto un breve discorso ai giocatori. In sintesi il succo è: adesso niente più alibi».

LE PAROLE DI CAPELLO

A Sky Sport si cambia, non si parla più dell’esonero di Mourinho, ma si comincia a parlare di De Rossi che intanto è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Roma

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Bentornato a casa, Daniele! 💛❤️ 📄 https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Fabio Capello ha parlato di De Rossi

«È un grande salto per lui, prende in mano una squadra con difficoltà, soprattutto per il numero dei giocatori. Però è una grande opportunità per lui. Adesso dopo l’esordio che ha fatto con me nella Roma, riparte da lì e dovrà far vedere di cosa è capace. In campo era bravissimo ora vediamo cosa potrà trasmetterete. L’esordio è stato molto bello, ero convinto che Aquilani fosse più bravo di De Rossi e lo feci giocare titolare, poi dopo il primo tempo gli dissi “devi giocare come in allenamento”, tornò in campo e non cambiò nulla, feci entrare De Rossi e giocava come in allenamento. Finita la partita dissi “De Rossi è pronto per la Roma, Aquilani deve andare in B a fare pratica».

Il consiglio di Capello

«Il mio consiglio è di studiare quello he ha fatto Mourinho e di cercare di portare qualche piccola variante, ma non rivoluzionare sennò va contro una parte dello spogliatoio che non lo seguirà».

Capello sull’esonero di Mourinho

«Non mi è piaciuta la modalità dell’esonero di Mourinho, gli americani non hanno rispetto, abbiamo visto come hanno esonerato Maldini e lo hanno fatto anche oggi. Dalle loro parti non c’è sensibilità, c’è solo business e io invece credo alla necessità di un senso di rispetto verso chi lavora con te. Non mi aspettavo il modo in cui è arrivato l’esonero di Josè. Mourinho è stato trattato come se non avesse mai allenato nessuna squadra.»

