Mazzarri si dimetta. Frustalupi esonerato dalla Primavera, si ritrova in panchina con la prima squadra. Un velo pietoso su Mazzocchi

De Laurentiis: servono i fatti, non basta scusarsi. Cajuste non è migliore di Folorunsho

Non si può commentare qualcosa che non esiste. Il Napoli non ha toccato il fondo, sarebbe ancora dignitoso, il Napoli

sta mortificando il suo popolo, senza il quale non esisterebbe. Se Mazzarri ha ammesso che non è riuscito

a dare la scossa, si è autoeliminato dalla corsa: si dimetta.

Mazzocchi invocato come se fosse Roberto Carlos

😫I primi venti minuti non pervenuti. Frustalupi esonerato dalla Primavera si trova a fare il pappagallo di Mazzarri.

Raspadori si divora l’unica palla gol della partita, Zielinski mezza. Senza ritmo, senza idee, senza anima.

🥺La difesa azzurra sembra la truppa del Colonnello Di Maggio nel film di Totò, appena arriva un pericolo, la parola d’ordine

è ritirarsi a cacciare polli. Una stroppiatura della decenza. Chi ha colpe non cerchi colpevoli ma trovi soluzioni.

😒Nella ripresa finalmente Mazzarri si ricorda di fare il Mazzarri. Dentro Mazzocchi, invocato manco fosse Roberto Carlos, su

cui si ripongono speranze solo per l’ingresso in campo del Volto Santo dietro la sua schiena. Entra e si fa buttare fuori.

Una cazzata che non merita comprensione.

De Laurentiis vada a piedi da Conte e gli faccia firmare un contratto in bianco

😣Il Torino dilaga, Cajuste non è migliore di Folorunsho; Oberetin non farebbe rimpiangere Juan Jesus. Simeone non può restare

in panchina se non sai come portare acqua a Raspadori li davanti. Juric ha banchettato sugli stracci Spallettiani.

🧐La contestazione è sacrosanta. Viva i tifosi che smettono di essere riconoscenti e alzano la voce verso un gruppo di uomini

che non ha più voglia di sudare la maglia. Per questo in campo Simeone deve starci anche con mezza gamba. L’unico a ribellarsi.

👊Mazzarri ha fallito, De Laurentiis ha esaurito i bonus. Non serve adesso andare in conferenza ad auto accusarsi. Se ne ha la forza e la volontà, vada a piedi da Conte e gli faccia firmare un contratto in bianco. Meglio buttare una stagione che comprometterne due.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

