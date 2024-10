De Laurentiis potrebbe finanziare Giuntoli. La Juve detiene il 20% sulla rivendita di Dragusin (CorSport)

La Juve si è assicurata il 20% sulla futura rivendita del difensore. C’è la concorrenza del Tottenham ma il Napoli non molla

Il Napoli vuole Dragusin del Genoa per sistemare la difesa e regalare a Mazzari il difensore con le caratteristiche giuste per sistemare la fase difensiva degli azzurri. De Laurentiis è determinato a trovare l’intesa con il Genoa. La trattativa potrebbe però favorire anche la Juventus. La Vecchia Signora infatti detiene il 20% sulla futura rivendita del rumeno. Lo scrive il Corriere dello Sport

De Laurentiis potrebbe dare una bella mano a Giuntoli

Il Corriere dello Sport rivela che la Juventus detiene il 20% sulla futura rivendita di Dragusin. Sul difensore del Genoa ci sono Napoli e Tottenham. Se De Laurentiis chiude la trattativa per il rumeno, darebbe una grossa mano al mercato di Giuntoli:

De Laurentiis potrebbe dare una bella mano a Giuntoli per il mercato della Juve. Involontariamente, ci mancherebbe, ma questa storia, che sembra quasi uno scherzo dopo tutto quello che è successo in estate, sta esattamente così: se il Napoli dovesse spuntarla sul Tottenham e acquistare Dragusin, alla fine ci guadagnerebbe anche la Juventus. Sì: quando ha ceduto il rumeno al Genoa, infatti, il club bianconero s’è assicurato il 20% sulla futura rivendita. E considerando che complessivamente la richiesta per il giocatore è di 25 milioni, nelle casse juventine dovrebbero finire 5 milioni.

Adl che senza volerlo finanzia il club del suo ex dirigente, e che senza immaginarlo agevola il suo lavoro sul mercato, è uno di quei capitoli da aggiungere al grande libro della loro storia in chiaroscuro – non bianconero, non esageriamo – culminata nel divorzio estivo.

Dragusin, offerta indecente del Tottenham, l’affare si complica per il Napoli

Lo scrive il Corriere dello Sport:

“Ora il Tottenham sta facendo sul serio, senza indugi e però attraverso canali ancora laterali: al Genoa è arrivata l’offera modo suo indecente, ventitré milioni di sterline (che equivalgono a ventisei e sei di euro, al cambio in corso), e sta lì, in attesa che si proceda ufficialmente. Pagamento cash, magari rateizzato o anche no, queste sono cose che verranno fuori successivamente, ma con il danaro liquido le strade si accorciano miracolosamente“.

ilnapolista © riproduzione riservata