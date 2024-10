De Laurentiis fa da scudo al suo tecnico e mostra interventismo e idee chiare sul mercato (Corsera)

Nel panorama di un Napoli deluso e pessimista ci pensa il presidente ad intervenire con energia e intelligenza

Torino-Napoli è una sfida considerata probabilmente minore. nel panorama della serie A, ma che ha una profonda importanza per le due formazioni. Innanzitutto stiamo parlando dei Campioni d’Italia, la formazione di Mazzarri, benché non riesca a ritrovare lo smalto della passata stagione, porta su di sé il peso dello scudetto vinto e la responsabilità di dimostrare ai suoi tifosi soprattutto che non è stato un caso, ma il frutto del duro lavoro e delle abilità. Proprio per questo la partita di questo pomeriggio assume un’importanza particolare per il Napoli, scrive il Corriere della Sera spiegando che l’unico che si sta adoperando per risolvere la situazione e non cadere nel pessimismo è il presidente De Laurentiis

De Laurentiis scuote il Napoli con energia e intelligenza

Le difficoltà del Napoli e l’elogio di De Laurentiis sul Corriere della Sera

I campioni d’Italia, in particolare, sono reduci da tra schiaffoni mica da ridere, incassati in Coppa Italia (0-4 col Frosinone) e in campionato (ko nella Roma giallorossa e deludente 0-0 interno col Monza). A Walter Mazzarri (grande ex di Gionata) serve quindi solo la vittoria: per rilanciare una classifica che si farebbe altrimenti preoccupante in ottica Champions, e per garantirsi allo stesso tempo un adeguato margine di serenità durante la settimana. Il post Garcia finora ha regalato solo deboli segnali di ripresa, quai impercettibili a dire il vero. A tenere a bada pessimismo e rassegnazione ci sta comunque pensando con energia e intelligenza il presidente De Laurentiis, che fa da scudo al suo tecnico e mostra interventismo e idee chiare sul mercato appena iniziato.

