Napoli tutt’altro che guarito dalla gestione Mazzarri (La Stampa)

Il Napoli viene dall’aver conquistato solo 7 punti nelle ultime 6 e reduce da 2 sconfitte consecutive in trasferta

Alle 15 oggi è in programma la sfida tra il Torino e il Napoli. Una partita considerato fondamentale per la formazione di Mazzarri, come del resto tutte le parti di questa stagione che stenta a partire col piede giusto. Una partita importantissima anche per il Toro di Juric, come scrive oggi La Stampa, per cercare di sfatare quella linea di confine che tiene la squadra sempre relegata a metà classifica senza riuscire a sfondare il muro delle big. Del resto, scrive sempre il quotidiano torinese, non un’impresa oggi per il Torino che sfronterà un Napoli “tutt’altro che guarito”

Napoli tutt’altro che guarito dalla gestione Mazzarri

Oggi pomeriggio contro un Napoli tutt’altro che guarito dalla gestione Mazzarri – 7 punti nelle ultime 6 e reduce da 2 sconfitte consecutive in trasferta – è un’altra occasione per avvicinare la linea di confine.

La certezza di Juric oggi è Zapata. Quattro centri ottenuti davanti al popolo granata, in uno stadio dove il Toro ha conquistato sedici dei suoi ventiquattro punti ed è in serie positiva da quattro partite, con tre successi e un pareggio. Quattro è pure il numero di reti che Duvan ha segnato da ex al club partenopeo che lo portò in Italia dieci stagioni fa.

I dispetti di Zapata al Napoli Due “dispetti” risalgono all’annata 2018-19, la pri- ma di Zapata all’Atalanta. Il gol numero uno è ininfluente perché il Napoli si impone 2-1, il secondo, invece, è decisivo per la vittoria dei nerazzurri (2-1). Poi nella carriera italiana dell’attaccante colombiano si incontrano altre due reti rifilate al Napoli, entrambe nella stagione 2020-21 e, curiosamente, in gare consecutive. La prima in Coppa Ita- lia, dove l’Atalanta si impone 3-1; l’altra nella successiva giornata di campionato (la ventitre- esima) dove l’Atalanta bissa il successo, stavolta per 4-2.

ilnapolista © riproduzione riservata