Benzema non si presenta agli allenamenti e Gallardo lo esclude dai convocati

Nessun trattamento di favore per lui, scrive Marca. L’entourage ha dichiarato che il calciatore è “bloccato” nelle isole Mauritius per via di un ciclone. Ma ciò non è comunque andato giù alla società.

L’arrivo in Arabia di Karim Benzema aveva acceso i sogni dei tifosi dell’Al Ittihad, che vedevano nell’ex Pallone d’oro un nuovo idolo su cui poter contare per vincere trofei. L’avventura araba dell’ex Real Madrid, però, non sta andando come si sperava.

Benzema non si presenta agli allenamenti con l’Al Ittihad

Secondo quanto riportato da Marca:

“Il giocatore non si è presentato alla ripresa degli allenamenti dell’Al Ittihad e, per ordine del tecnico, non parteciperà più al ‘ministage’ che la squadra farà da domani a Dubai. Il tecnico argentino l’argentino Marcelo Gallardo ha deciso di non fare distinzioni con lui. Il francese ha già saltato tre sessioni di allenamento prima della fine dell’anno a Jeddah, già prima delle vacanze ufficiali dei giocatori.

I problemi di Benzema sono iniziati quando, a cinque mesi dal suo arrivo non è riuscito a soddisfare le aspettative; nel match contro l’Al Nassr di Ronaldo, non ha fatto neanche un gol, mentre CR7 due. L’Al Ittihad è campione in carica in Arabia e ora è settimo in classifica, a -25 punti dal primo posto. L’entourage del francese ha specificato che il giocatore è “bloccato” nelle isole Mauritius per via di un ciclone e che, per questo motivo, non è ancora stato in grado di raggiungere l’Arabia Saudita. Ma ciò non è comunque andato giù alla società”.

Benzema vuole campare quieto. È stato il secondo acquisto stellare dell’Arabia Saudita dopo Cristiano Ronaldo. Cinque mesi dopo, non se la passa bene. Ha perso, male, il confronto diretto contro Cristiano. Sui social lo hanno massacrato. E lui ha chiuso il suo account su Instagram. Quello su X sopravvive ma il suo ultimo post è del 5 dicembre. I numeri di Benzema contrastano con l’entità delle critiche – scrive Marca – Ha segnato 12 gol in 20 partite e ha un ruolo decisivo almeno una volta in ogni partita. L’Al Itithad, rispetto agli altri ‘grandi’ d’Arabia è quello che ha fatto meno rinforzi di qualità. Con il francese ci sono solo Kanté e Fabinho, e il difensore Luiz Felipe.

ilnapolista © riproduzione riservata