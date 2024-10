Xavi sta diventando Mazzarri, So Foot lo sfotte: «Un maestro di alibi e scuse»

“Ogni volta dà la colpa a qualcosa, dalla stampa cattiva ai campi troppo ghiacciati. Nasconde le difficoltà tattiche dietro le chiacchiere”

Xavi non se la passa benissimo. Se in Spagna la demolizione del Barcellona procede senza sosta, ora cominciano a sfotterlo pure all’estero. La rivista francese So Foot dice che sta diventato una specie di Mazzarri, “un esperto di alibi e scuse”.

Lo definisce “un allenatore criticato e sempre meno credibile agli occhi dei Culés, stanchi della sua continua ricerca di scuse. Dopo la prestazione deludente contro il Girona, il Barça non ha più progredito”. “In autunno lo slancio ha lentamente rallentato, trasformando le giustificazioni di Xavi in ​​argomenti difficili da accettare”.

“Abbiamo iniziato bene la stagione. E poi è intervenuta la stampa”, ha detto a novembre. “Criticano così tanto la squadra che i miei giocatori non riescono più a concentrarsi in campo”.

“Lamentarsi della pressione quando una leggenda del Barcellona è diventata allenatore è davvero qualcosa che fa alzare le sopracciglia”, azzanna So Foot.

“Il tecnico ha fatto dell’ambiente il suo nemico. Pareggio contro il Getafe a inizio stagione? “I giocatori del Getafe hanno continuato a macinare gioco”. Vittoria per lo Shakhtar in Champions? “Il campo era praticamente ghiacciato, la palla si muoveva male”. L’ultimo risultato contro il Valencia? “La nostra squadra è in ricostruzione”.

Un mare di “chiacchiere che descrivono le difficoltà tattiche di colui che meglio rappresentava il bellissimo gioco del Barcellona”, continua So Foot. “Il distacco mostrato da Xavi ad ogni brutto risultato infastidisce”.

The Athletic aveva scritto:

La sconfitta col Girona è stata probabilmente la più umiliante in questa stagione. Xavi ha dichiarato che la sua squadra “ha giocato bene” e “che a lungo sono stati migliori del Girona”. Il direttivo del Barça non la pensa così.

Una fonte del club, parlando in forma anonima, ha detto ad Athletic che la sconfitta è stata “particolarmente difficile da digerire perché ci hanno battuto giocando a calcio, giocando il tipo di calcio che a Barcellona abbiamo sempre difeso. Sarebbe difficile immaginare Xavi rimanere al club la prossima estate se non riuscisse a vincere la Liga o la Champions.

