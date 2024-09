Thiago Motta, la procura Figc apre un’indagine sulle parole contro il var Nasca

Dopo la partita contro il Lecce aveva detto: «Nasca ne ha combinata un’altra delle sue»

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la procura federale della Figc ha aperto un’indagine nei confronti di Thiago Motta per dichiarazioni lesive. Ieri Motta ha polemizzato sul calcio di rigore assegnato al Lecce, che ha permesso ai padroni di casa di ottenere un pareggio dell’ultimo minuto.

Ecco cosa aveva detto Motta dopo la partita:

Thiago Motta si scaglia contro arbitro e Var: «Nasca ne ha combinata un’altra delle sue»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, non le manda a dire ai microfoni di Dazn e dopo il pareggio dell’ultimo minuto del Lecce, si scaglia duramente contro arbitro e Var (anche se francamente a nostro avviso c’è poco da dire, era rigore netto):

«Abbiamo fatto una buonissima prestazione, una gara completa, concedendo poco e creando occasioni. Abbiamo fatto gol continuando a giocare anche dopo. Con un episodio del genere perde il nostro calcio: mi ha sorpreso Doveri, che nel post partita mi ha detto che la mia squadra perdeva tempo, cosa assolutamente non vera. I miei ragazzi giocano sempre a calcio, senza perdite di tempo. Poi c’è stato il Var, con Nasca che ancora una volta ha combinato il suo… Sono sfortunato con lui, anche in uno Spezia-Lazio ricordo cosa ha fatto, o a Torino diede un ok in un’azione senza richiamare l’arbitro. Oggi invece lo ha richiamato… Bene, sento che è uno dei migliori varisti che abbiamo: ha uno strumento in mano che dovrebbe essere utilizzato bene. C’è frustrazione per il pareggio, non lo meritavamo: i ragazzi hanno dato tutto, l’episodio finale ci rammarica ma non ci toglie la voglia di continuare e fare il nostro lavoro, anche se spesso al Var uno come Nasca può avere un’arma importante se non viene usata nel modo giusto»

Anche Mourinho ha fatto un commento sul Var e gli arbitri che ha scatenato polemiche:

«Mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello. È una partita super importante per noi, non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e nemmeno chi è al Var: con lui abbiamo avuto spesso sfortuna… Vedrete che sicuramente domani con Marcenaro, Mancini prenderà un giallo dopo 10 minuti e salterà la Fiorentina»

