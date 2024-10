Il tecnico dell’Arsenal alla Bbc: «Il gioco appartiene ai tifosi, dobbiamo prenderci cura di loro, la loro opinione è molto importante»

Superlega, Arteta: «Adoriamo giocare in Champions e continueremo a farlo, ma chissà come andrà a finire»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato alla Bbc della Superlega, allineandosi al comunicato del suo club:

«La mia opinione è esattamente la stessa espressa nel comunicato dal club. Rimaniamo nella stessa posizione, adoriamo giocare in Champions League e continueremo a farlo. La passione dei tifosi è la ragione principale per cui il gioco appartiene a loro. Dobbiamo prenderci cura di loro, la loro opinione è molto importante. Ma chissà come andrà a finire»

Il comunicato della squadra:

“L’Arsenal Football Club prende atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea di giovedì 21 dicembre 2023 e la nostra posizione rispetto alla Superlega non è cambiata.

Continueremo a giocare nelle competizioni Uefa e a lavorare con gli altri club europei e con la European Club Association (Eca).

Cosa ne pensa invece Lotito della Superlega:

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Superlega al “Foglio”: «Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse» Il presidente della Lazio quindi non si è chiuso alla Superlega come hanno fatto altri: «Di queste cose mica si può parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sua portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre a mente che dobbiamo tutelare l’importanza del campionato italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo, mica li possiamo buttare no? Il vero tema sono i soldi. In teoria si libereranno molte risorse per le società, oggi la Uefa una parte la tiene, una parte li spende, una parte la dà ai club» «Se non si chiamerà Champions e si chiamerà Superlega sempre dai campionati bisognerà passare, cambia solo dove vanno a finire ‘sti soldi» Poi Lotito ha commentato le parole di Abodi: «Mah, io non capisco come si fa a parlare così senza aver letto i provvedimenti»

