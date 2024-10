Oggi una delegazione del Napoli partirà per l’Arabia Saudita per effettuare sopralluoghi. Il 18 gennaio a Riad Napoli-Fiorentina, il 22 la finale

Supercoppa, De Laurentiis: «Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli». Lo riporta il Corriere della Sera che fa una breve sintesi dell’assemblea di Lega Serie A di ieri.

Scrive il Corriere della Sera:

A tenere banco poi è il tema Supercoppa che finora ha causato non pochi malumori: dopo i vari slittamenti imposti dagli arabi, sono state definite le date. Semifinali il 18 e 19 gennaio (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio), finale il 22. Si giocheranno tutte a Riad nello stadio dell’Al Nassr (la squadra di Ronaldo, foto), dove viene disputata anche la Supercoppa spagnola. «Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli» ha tuonato De Laurentiis. Oggi una delegazione della società campana partirà per l’Arabia per effettuare sopralluoghi.

La Lega Serie A poi si è schierata contro l’abolizione del decreto crescita.

La Lega di A non ha perso le speranze di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali garantite dal decreto Crescita. I venti club, riuniti ieri in assemblea, hanno trovato l’accordo per stilare un documento da inviare al governo «nel quale venga evidenziato il danno in caso di abolizione». Così ha sottolineato il presidente Lorenzo Casini. «Nella nota spiegheremo i motivi per cui il calcio chiede di poter continuare a godere degli sgravi fiscali del decreto: perdendo quei vantaggi, a cascata verrebbero penalizzate la crescita dei giovani e la cura dei vivai».

LE PAROLE DI CASINI SULLA SUPERCOPPA IN ARABIA SAUDITA

Supercoppa, «si giocherà nello stadio dell’Al Nassr, lo stesso della Supercoppa spagnola». Lo ha specificato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’Assemblea di Lega.

«La Supercoppa italiana sarà giocata in Arabia Saudita il 18 e 19 gennaio per quanto riguarda le semifinali e il 22 gennaio la finale. Lo stadio sarà lo stesso per tutte le gare, ovvero quello dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, dove sarà giocata la Supercoppa spagnola. Non ci saranno stadi diversi, la trattativa non era ancora definita». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, in conferenza stampa al termine dell’assemblea di Lega.

«Le date fin dall’inizio andavano definite in base all’esigenza del calendario di Serie A, delle squadre, del Paese ospitante. Sulla logistica si sono valutate varie opzioni poi si è deciso che era preferibile seguire il modello della Supercoppa spagnola quindi giocare tutto nello stesso stadio».

Ovviamente sarà stata una reazione alle polemiche dei club di Serie A che parteciperanno alla Supercoppa: Inter, Fiorentina, Napoli, Lazio.

ilnapolista © riproduzione riservata