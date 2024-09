Sorrentino: «Meret? Penso che il Napoli abbia problemi più urgenti, non certo il portiere»

L’ex portiere del Chievo a Radio Marte: «Oggi trovare un portiere più forte di Meret è difficile, è di primissimo livello»

L’ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Alex Meret, portiere titolare del Napoli che non sta vivendo un inizio di stagione semplice:

«Lo scorso anno ha disputato il miglior campionato della sua carriera. Quest’anno viene preso di mira, ha commesso alcuni errori ma di sbagli ne abbiamo commessi e ne commettiamo tutti. Per me è un portiere di primissimo livello, ancora giovane e in Nazionale. Oggi trovare un portiere più forte di Meret è difficile, poi tocca sempre al campo emettere il verdetto finale. Tuttavia penso che il Napoli abbia altri problemi più urgenti e non certo quello del portiere».

Nelle prime quindici partite di campionato il Napoli ha subito 18 gol ed è la settima difesa del campionato, insieme a Milan, Fiorentina e Atalanta.

LE DICHIARAZIONI DELL’AGENTE DEL PORTIERE:

«Non mi aspetto mai grandissimi colpi a gennaio, anche perché le big stanno andando molto bene. Parlo di Juve e Inter, il Milan ha comunque fatto un mercato estivo molto importante e non li vedo troppo attivi».

«La stagione è complicata e col cambio di allenatore il focus è sulla stagione in corso. Alex ha il contratto in scadenza ma c’è un’opzione automatica, quindi senza fretta. Lui è disponibile a rimanere a Napoli, vedremo».

Il portiere a zero sarebbe un colpaccio per qualcuno.

«L’opzione è a favore del Napoli, la consideriamo come al 100% esercitata. Poi però faremo il punto con la società, c’è grande serenità nei rapporti».

LE PAGELLE DEL NAPOLISTA SU MERET CONTRO LA JUVENTUS:

L’ennesima, nuova puntata dell’Aurelio Horror Show come da geniale definizione dello Sciamano official scugnizzo (questi giorni sono stati indimenticabili per il profluvio di parole di Lucio in the sky). Così finisce pure che non fa neanche una parata ma prende comunque un gol – 6

Bella l’uscita su McKennie, per il resto è un copione che si ripete: il Napoli, ultimamente, può anche dominare una partita intera ma poi basta un tiro in porta per prendere gol – 6

