Sinner vince il premio di tennista preferito dagli appassionati nel mondo (La Stampa)

Tutti lo vogliono, persino la Formula Uno. Nelle stazioni ferroviarie campeggiano display che lo ritraggono. È stato adottato dai giovani

Sinner vince il premio di tennista preferito dagli appassionati di tifosi nel mondo. Lo scrive La Stampa:

Arriva anche il premio ‘fan favourite’, il preferito dai fan di tutto il mondo, che gli ha assegnato l’Atp. Jannik è il primo italiano che se lo aggiudica, e succede a due idoli assoluti dell’ultimo ventennio come Roger Federer, che lo ha monopolizzato dal 203 al 2021 per ben 19 anni di fila) e Rafa Nadal, vincitore lo scorso anno.

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono accanto, persino la Formula 1 che ha firmato con lui un accordo di ‘amicizia’ per cui nel 2024 lo vedremo comparire in qualche occasione anche nei paddock del Circus. Nelle stazioni ferroviarie – ad esempio Termini a Roma – campeggiano display che lo ritraggono, gli spot dei suoi sponsor passano in tv, i giovani lo hanno rapidamente adottato, e spopola anche sui social.

forse piace proprio per questo, Sinner: perché è un giovane sorridente ma concreto, sensibile – lo ha dimostrato nelle sue conferenze stampa – ma non mieloso, l’esempio di come si possa avere a cuore la famiglia ma costruirsi una vita piena e indipendente sin da giovanissimo, senza paura di affrontare sacrifici e sfide importanti.

Mouratoglou: «il 2024 sarà l’anno di Sinner, la vittoria in Davis mi ricorda la svolta di Djokovic nel 2011»

Patrick Mouratoglou, allenatore di tennis francese, in un post su facebook ha fatto le sue previsioni per il 2024, dicendo di essere convinto che Jannik Sinner possa arrivare a fare una stagione migliore di Carlos Alcaraz. Mouratoglou in carriera ha allenato Serena Williams, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff, Simona Halep e Holger Rune.

Ecco cosa ha scritto su Facebook:

“Il 2024 sarà ancora l’anno di Novak Djokovic, ma chi sarà il numero 2?

Credo che possa essere l’anno di Jannik Sinner. Sicuramente Carlos Alcaraz sarà subito dietro, ma considerando quello che Jannik ha ottenuto a fine 2023, sembra pronto al 100% per giocare ai massimi livelli. Mentre Carlos ha già vinto due Slam ed è stato il numero uno, penso che lo stile veloce e aggressivo di Jannik, riuscendo ad arrivare prima sulla palla e giocando con intensità, l’anno prossimo sarà più forte su superfici diverse dalla terra battuta.

Nel tennis, la fiducia gioca un ruolo significativo e il successo di Sinner nell’ultima parte della stagione 2023, inclusa la vittoria della Coppa Davis, gli dà quella mentalità vincente. Mi ricorda la svolta di Novak Djokovic nel 2011“.

