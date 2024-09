Mouratoglou: «sarà l’anno di Sinner. La vittoria in Davis mi ricorda la svolta di Djokovic nel 2011»

L’allenatore su Facebook: «Nel tennis, la fiducia gioca un ruolo significativo, anche se Alcaraz ha già vinto due Slam ed è stato numero uno»

Mouratoglou: «la vittoria di Sinner in Davis mi ricorda la svolta di Djokovic nel 2011»

Patrick Mouratoglou, allenatore di tennis francese, in un post su facebook ha fatto le sue previsioni per il 2024, dicendo di essere convinto che Jannik Sinner possa arrivare a fare una stagione migliore di Carlos Alcaraz. Mouratoglou in carriera ha allenato Serena Williams, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff, Simona Halep e Holger Rune.

Ecco cosa ha scritto su Facebook:

“Il 2024 sarà ancora l’anno di Novak Djokovic, ma chi sarà il numero 2?

Credo che possa essere l’anno di Jannik Sinner. Sicuramente Carlos Alcaraz sarà subito dietro, ma considerando quello che Jannik ha ottenuto a fine 2023, sembra pronto al 100% per giocare ai massimi livelli. Mentre Carlos ha già vinto due Slam ed è stato il numero uno, penso che lo stile veloce e aggressivo di Jannik, riuscendo ad arrivare prima sulla palla e giocando con intensità, l’anno prossimo sarà più forte su superfici diverse dalla terra battuta.

Nel tennis, la fiducia gioca un ruolo significativo e il successo di Sinner nell’ultima parte della stagione 2023, inclusa la vittoria della Coppa Davis, gli dà quella mentalità vincente. Mi ricorda la svolta di Novak Djokovic nel 2011“.

Simone Vagnozzi, allenatore di Sinner, ha messo già in chiaro quali saranno gli obiettivi di Jannik per il 2024:

Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner insieme a Darren Cahill, ha rilasciato una lunga intervista al “Messaggero” parlando degli obiettivi di Sinner per il 2024.

Se gli obiettivi del 2024 si focalizzeranno su Slam e Olimpiadi:

«Certo, sono la priorità. Dobbiamo stabilizzarci nel ranking, fra i primi 3/4 del mondo, arrivare alle semifinali Slam e in fondo

ai Masters 1000. Con la continuità poi ci scappa anche la grande vittoria magari proprio all’Olimpiade. Non pensiamo al numero 1, ma attraverso il lavoro si può arrivare in cima. L’Olimpiade arriva in un momento congestionato della stagione e bisogna cambiare tre volte superficie in poco tempo: dall’erba di Wimbledon alla terra olimpica del Roland Garros, al cemento nordamericano, verso gli US

Open».

