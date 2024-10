Scontri tra ultras prima di Bologna-Roma (VIDEO)

Un gruppo di tifosi dei rossoblù ha tentato di entrare in contatto con gli ultrà giallorossi che stavano raggiungendo lo stadio in corteo. Nessun ferito

Il Bologna di Thiago Motta batte anche la Roma e conserva il quarto posto. Conserva un punto di vantaggio su Napoli e Fiorentina. E si porta a più tre sui giallorossi. Napoli e Fiorentina sono quinti ma i viola hanno vinto al Maradona e quindi in vantaggio negli scontri diretti. Ma non c’è stato solo calcio in Bologna-Roma. Vanno infatti segnalati alcuni spiacevoli fatti verificatisi poco prima del match, all’esterno del Dall’Ara: qualche ora prima delle 18 ci sono stati degli scontri tra gli ultras della Roma, quelli del Bologna e le Forze dell’Ordine. Nessun ferito, fortunatamente, ma ci sono dei fermi: gli scontri sono avvenuti fuori dal settore dei distinti, i poliziotti sono intervenuti per sedare il parapiglia tra le due tifoserie.

Tensione tra le tifoserie di Bologna e Roma all’esterno dello stadio prima dell’inizio della gara. Come riferito da TgLa7, un gruppo di tifosi dei rossoblù ha tentato di entrare in contatto con gli ultrà giallorossi: i tifosi romanisti stavano raggiungendo lo stadio in corteo, diversi i cori offensivi nei confronti del Bologna. A quel punto il gruppo bolognese ha provato a sfondare il cordone di sicurezza degli agenti di polizia, dispositivo adottato per separare le due tifoserie, è stato necessario l’intervento della forza per evitare lo scontro.

