Sarri: «Ci manca la facilità di segnare che avevamo gli anni scorsi. Il gol subito è stato un gol casuale»

A Dazn: «Abbiamo tenuto la partita in mano dall’inizio alla fine, non abbiamo preso neanche un tiro in porta. Resta l’amarezza per il risultato».

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio 1-1 contro l’Hellas Verona, reti di Zaccagni e Henry.

«Siamo stati in superiorità numerica 12/13 minuti. Abbiamo tenuto la partita in mano dall’inizio alla fine, non abbiamo preso neanche un tiro in porta. Ci rimane il rammarico di non averla chiusa per occasioni mal sfruttate».

Il possesso palla è di oltre il 70%: cosa manca alla Lazio?

Sarri: «Ci manca la capacità e facilità di andare in gol che avevamo gli anni scorsi».

Ha ritrovato Mattia Zaccagni, un segnale positivo…

«Di segnali positivi oggi ne ho visti tanti, rimane solo l’amarezza per il risultato. La squadra è stata propositiva e non ha concesso nulla. Ci dispiace per i tifosi che son venuti fin qui».

La prossima di campionato è contro l’Inter…

«Noi navighiamo a vista. Pensiamo solo a mercoledì… non pensiamo alla prossima di campionato».

Sul gol subito:

«E’ stato un gol casuale».

LA LAZIO DEL TECNICO TOSCANO:

Il Messaggero: Sarà stato l’avvio horror d’inizio campionato insieme all’ultima batosta di Salerno. A un certo punto Sarri ha dato un taglio al passato: «Non ci sono più vecchi e nuovi, ora ripartiamo zero», aveva giurato prima della sfida col Celtic Glasgow. Detto, fatto. Non esistono più gerarchie, nessuno ha il posto fisso assicurato. Immobile e Pedro fuori in Champions, due panchine di fila per Felipe Anderson (il più utilizzato da Mau con 118 gare di seguito), tutti i rinforzi estivi di movimento per la prima volta in campo negli ottavi contro il Genoa, e il fedelissimo Vecino in castigo. Adesso Sarri rinnega figli e figliastri, non guarda più in faccia nessuno.

ilnapolista © riproduzione riservata