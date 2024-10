Salta la prima Supercoppa in Arabia: a Riyad, Galatasaray e Fenerbahce non si sono presentate

Le squadre non sono scese in campo per alcune richieste saudite non concordate inizialmente. Sono stati vietati gli striscioni per Ataturk e l’inno nazionale turco.

Salta la prima Supercoppa organizzata dall’Arabia Saudita. Si tratta della Supercoppa turca tra Galatasaray e Fenerbahce. Le due squadre non si sono presentate allo stadio a Riyad e di conseguenza l’organizzazione ha cancellato l’evento.

Come spiega Sky Sport:

“Le autorità dell’Arabia Saudita avevano imposto delle richieste ai club, che non sono state accettate. Nonostante gli accordi iniziali fossero diversi sono stati vietati gli striscioni per Ataturk e l’esecuzione dell’inno nazionale turco. Al culmine di tensioni tra la Turchia e le autorità arabe le due squadre si sono rifiutate di raggiungere lo stadio e in serata dovrebbero fare ritorno a Istanbul. L’incidente diplomatico è stato scatenato dalle richieste imposte dall’Arabia Saudita ai club turchi (nonostante ci fosse un precedente accordo tra le parti): vietare l’ingresso allo striscione “Pace a casa, pace nel mondo”, alle maglie speciali e celebrative con riferimenti ad Ataturk, all’inno nazionale turco e alle immagini sempre di Ataturk, fondatore e primo Presidente della Repubblica turca“.

Le parole del presidente del Fenerbahce Ali Koç

Il presidente del Fenerbache, Ali Koç, ha espresso tutto il suo disappunto:

«Mi piacerebbe ricordare la parola del nostro antenato ‘Pace a casa, pace nel mondo’. Stavamo uscendo con questo striscione. Da quanto ho capito, le autorità non l’hanno accettato».

Sulla stessa linea anche il segretario generale del Galatasaray, Eray Yazgan: «Se il nostro inno nazionale non può essere cantato, non andremo sul campo».

Si è creata una vera e propria crisi diplomatica tra Turchia e Arabia Saudita.

Supercoppa italiana, ufficiali le date del 18-19 e 22 gennaio

È arrivata l’ufficialità: la Supercoppa Italiana denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, 36esima edizione del trofeo, si assegnerà il 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita. Le porte della Finale della Supercoppa Italiana, la prima volta con le final four, si apriranno per le vincitrici delle due semifinali: Napoli-Fiorentina, in programma il 18 gennaio, e Inter-Lazio che si giocherà il 19. Tutte le partite cominceranno alle 20 italiane (le 22 locali) e avranno luogo nello stadio che ospita i match dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il King Saud University Stadium conosciuto anche come Al-Awwal Park Stadium, che ha una capienza di 25mila posti.

