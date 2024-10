Salernitana, Morgan De Sanctis non sarà più il direttore sportivo (Di Marzio)

A breve l’ufficialità del club. De Sanctis rinuncia anche a tutti gli emolumenti previsti dall’accordo. Pochi giorni fa il ritorno nel club di Walter Sabatini

La Salernitana termina il rapporto professionale con De Sanctis. A breve l’ufficialità del club. A rilanciare la notizia è Gianluca di Marzio.

. @OfficialUSS1919, terminato il rapporto con #DeSanctis e il suo staff: tra poco l’annuncio ufficiale — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 21, 2023

“Morgan De Sanctis è stato direttore sportivo della Salernitana per un anno e mezzo, contribuendo alla costruzione della squadra che nella scorsa stagione si è salvata con diverse giornate di anticipo e classificandosi al 15esimo posto: aveva ancora un ulteriore anno e mezzo di contratto rimanente con il club granata, ma ha deciso di rinunciare a tutti gli emolumenti previsti dall’accordo. Insieme a De Sanctis, anche tutto il suo staff lascerà la Salernitana“.

Nei giorni scorsi, la Salernitana aveva annunciato ufficialmente il ritorno di Walter Sabatini

Walter Sabatini è il nuovo direttore generale della Salernitana. Lo ha comunicato il club campano attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale. Si tratta di un ritorno per Sabatini che ha già lavorato con il club campano durante la storica salvezza in Serie A nella stagione 2021/2022.

Il comunicato del club:

L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale della Società al Sig. Walter Sabatini, icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 21/22. Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato. Il Direttore Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro.

Salernitana: Iervolino contestato, evita i tifosi. Salta la festa di Natale (Corrmezz)

Salernitana, contestazione e clima di smobilitazione: salta la festa di Natale. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Carmelo Prestisimone.

Salerno è avvilita, arrabbiata. Nel club la smobilitazione potrebbe non essere lontana. Si valutano candidati per la poltrona di manager, torna il nome del salentino Daniele Faggiano. Anche Inzaghi non è stabile in panchina. Annullata la festa di Natale. Probabile un nuovo ritiro in settimana. Via a gennaio Mazzocchi (Napoli?) e Dia? Dentro Stefano Sensi.

Il clima è pessimo in città, la squadra con i suoi dirigenti domenica sera è stata insultata fuori l’Arechi da 200 tifosi della Curva Sud. Danilo Iervolino, il presidente del club, evita il confronto con i sostenitori e resta nel ventre dell’impianto dove esplodono petardi nei dintorni. Un giocatore come Lovato dopo la sostituzione è uscito mortificato quasi in lacrime dal campo. Candreva nel post gara si è lamentato perché avrebbe voluto lasciare subito lo stadio ma la contestazione dei sostenitori non gli consentiva di mettersi in auto e allontanarsi.

