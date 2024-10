La Salernitana prova la svolta con Sabatini nuovo direttore generale

Il club lo ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale. Sabatini ha già lavorato con il club durante la storica salvezza nella stagione 21/22

Walter Sabatini è il nuovo direttore generale della Salernitana. Lo ha comunicato il club campano attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale. Si tratta di un ritorno per Sabatini che ha già lavorato con la Salernitana durante la storica salvezza in Serie A nella stagione 2021/2022.

Il comunicato del club:

L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale della Società al Sig. Walter Sabatini, icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 21/22. Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato. Il Direttore Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro.

