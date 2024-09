Rrahmani dimostra che giocare al fianco di Koulibaly o Kim rende tutto più facile

Natan è complessivamente assai modesto. Non è che da centrale faccia cose memorabili. Gli brucia la palla tra i piedi.

Rrahmani ci fa capire che giocare con Koulibaly o Kim rende tutto più facile

Cesare – Caro Guido altra sconfitta del Napoli che però è stato in partita fino all’ultimo. Una vittoria dei non colorati come piace tanto al loro allenatore cioè di corto muso. Il calcio si sa è fatto di episodi. Al di là delle tattiche e delle celebrazioni allegriane, Kvara e Di Lorenzo (per la dinamica dell’azione il suo gol sarebbe stato da convalidare) si divorano due gol, la nostra difesa come al solito si addormenta in una delle pochissime occasioni juventine, e perdiamo la partita.

Guido – Un inciso. Allegri è davvero un grande tecnico. Sa che se gioca le partite a viso aperto le perde. E allora si chiude e massimizza il risultato. Tornando al gol mangiato da Kvara, ha veramente dell’incredibile. Da un lato lui che si è allungato un po’ più di quanto serviva la palla allo stop a seguire e ha sbagliato il tiro, e dall’altra il portiere avversario ha letto benissimo l’azione ed è uscito rapidamente arrivandogli addosso.

Cesare – Eh si i portieri escono! E noi abbiamo preso un gol incredibile, come ha commentato a caldo in panchina Mazzarri, nella nostra area piccola con Gatti che ha colpito di testa, spadroneggiando tra le belle statuine Rrahmani e Di Lorenzo, su un troppo comodo cross. Eh si come Kvara sta determinando negativamente in attacco sbagliando palle gol incredibili, così sta facendo Rrahmani in difesa. Erroracci e disattenzioni e gol sulla coscienza.

Guido – Un altro problema sta diventando in fase difensiva Di Lorenzo, che oltre ad essere stremato (andrebbe fatto rifiatare) è proiettato sempre in fase offensiva e in fase difensiva non adeguatamente coperto lascia spazi ed è spesso in ritardo. Abbiamo ancora assistito nel secondo tempo al solito calo fisico del Napoli eredità del famigerato francese (vero Anguissa?), ma a differenza della partita con l’Inter abbiamo tenuto meglio botta e giocato la partita.

Cesare – E purtroppo senza terzino sinistro di ruolo il Napoli gioca mono-lato cioè solo a destra. Infatti Natan ha ancora dimostrato di non poter ricoprire quel ruolo e così diventiamo prevedibili giocando solo a destra. E poi un altro grande problema del Napoli è che non sappiamo tirare da fuori area e questo spesso in alcune partite serve a sbloccarle. Anche con la Juve abbiamo avuto 2-3 opportunità con il pallone mandato alle stelle.

Guido – Caro Cesare Natan è complessivamente assai modesto. Non è che da centrale faccia cose memorabili. Gli brucia la palla tra i piedi. Non vede l’ora di scaricarla indietro a tre metri o al portiere. Inoltre Kvara lasciato solo tra 2 e sempre più spesso 3 avversari ne sta risentendo oltremodo e questo al netto dei suoi problemi e responsabilità. E aspettiamo con ansia gli accorgimenti annunciati da Mazzarri per far sfuggire Kvara dalle doppie triple marcature. Un po’ meglio quando è subentrato a terzino sinistro Zanoli e c’è da chiedersi perché Mazzarri non l’abbia fatto giocare fin dall’inizio.

Cesare – Probabilmente perché rientrava da un infortunio o forse perché l’allenatore non ha resistito (sempre Mazzarri è) a schierare un altro centrale difensivo. Altro dubbio è sull’esclusione di Ostigard che sembrava il più in forma tra i centrali e tra l’altro è sicuramente il più forte di testa (Spalletti dice che di testa è il difensore più forte del campionato). E vedi il gol lo abbiamo preso proprio di testa oltre a soffrire sulle palle alte in altre situazioni. Il dubbio non è su Juan Jesus, sinistro naturale e quindi preferito anche per questo, ma su Rrahmani che è in grande difficoltà.

Guido – La verità è che a fianco di Koulibaly, e ancor più di Kim, tutti rendevano il doppio. In avanti poi Osimhen non è ancora in forma e si vede, ma sta lentamente recuperando e comunque lotta e tiene sempre in apprensione gli avversari.

Cesare – Comunque sapevamo che Mazzarri sarebbe subentrato al famigerato francese con davanti un ciclo terribile e il suo operato non va assolutamente considerato negativo nonostante le due sconfitte con Inter e Juve. Anzi c’è da dire che il Napoli si è trasformato in meglio e ha vinto a Bergamo (e non era scontato, anzi) anche se su un episodio casuale, ha perso con l’Inter giocando una buona partita e ha perso a Torino e dobbiamo dirlo non meritando di perdere.

Guido – Cesare mi irrita molto il concetto di “sconfitta giocando una buona partita.” Mi sa di sfottò. Preferisco un milione di volte il calcio di Allegri. E resto agghiacciato quando sento dire a Mazzarri frasi del tipo “ non ho avuto il tempo di insegnare come si marca in occasione di certi cross.” Pensavo che i difensori del Napoli fossero professionisti esperti ai quali non servisse un corso di aggiornamento su quelli che sono fondamentali del calcio. Mazzarri non è stato chiamato al capezzale del Napoli per fargli praticare un bel gioco bensì per ricominciare a vincere e raggiungere la qualificazione Champions che è vitale per la società. Ricordando Catalano preferisco giocare male vincere che giocare bene e perdere. Nello sport lo spettacolo sta tutto nella vittoria.

Cesare – Sì Guido ma la buona partita serve come termometro della situazione e come prospettiva per capire che contro altre squadre possiamo vincere. Poi per fare un certo tipo di calcio difensivo alla Allegri o alla Mourinho devi avere anche i giocatori giusti. Comunque adesso testa alla Champions perché martedi prossimo si deve assolutamente battere il Braga al Maradona, compito alla portata per superare il girone. E poi comincia il vero campionato di Mazzarri sabato con il Cagliari al Maradona. Dovrà portare come hai detto tu la squadra a raggiungere il suo obiettivo che è il quarto posto con l’entrata in Champions.

Meret – Cesare: mah; Guido: innocente

Di Lorenzo – Cesare: modesto; Guido: scarso

Natan – Cesare: scarso; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: scarso; Guido: impresentabile

Juan Jesus – Cesare: sufficiente; Guido: insufficiente

Anguissa – Cesare: modesto; Guido: fuori condizione

Lobotka – Cesare: buono ; Guido: pimpante

Zielinski – Cesare: mediocre ;Guido: il solito

Politano – Cesare: modesto; Guido: fumoso

Osimhen – Cesare: volenteroso; Guido: in ritardo

Kvara – Cesare: scarso; Guido: da codice penale

Elmas – Cesare: mediocre; Guido: molto fumo

Raspadori – Cesare: scarso; Guido: inutile

Zanoli – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Cajute – Cesare: s.v.; Guido: s. v.

Simeone – Cesare: s.v.; Guido: s. v.

Mazzarri – Cesare: sufficiente; Guido: ininfluente

