Rio Ferdinand sul City: «è come se fossero in post sbornia»

Rio Ferdinand sul City: «Dubito abbiano perso la concentrazione, è come se fossero in post sbornia»

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha provato a dare una spiegazione al digiuno di vittorie del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola infatti non vince da quattro partite.

Il “Daily Mail” riporta le sue parole:

A Tnt Sports ha detto: «Ho sentito persone dire che non sono più concentrati o non sono così affamati, ma questa è una squadra che ha vinto tre Premier League e un triplete. Forse si tratta di un po’ di postumi di una sbornia»

«Ma quella sensazione di vincere è una droga e questi ragazzi ne sono presi. Stanno attraversando un momento difficile ma si riprenderanno, non c’è dubbio»

Di recente, il Manchester City è stato criticato dai commentatori di Sky Sports Neville Carragher e Richards. Guardiola non ha preso bene le critiche ricevute:

Pep Guardiola alla Mourinho. Per poco non ha citato direttamente il famigerato “zeru tituli”. Il tecnico del City non ha preso benissimo le critiche dei commentatori di Sky Sports Neville Carragher e Richards, che accusavano la squadra di eccessivo compiacimento. E ha risposto rilanciando, in 6 minuti di grande tv: “Il City potrà fare ciò che nessun’altra squadra nella storia del calcio inglese è riuscita a fare: vincere quattro campionati di fila”.

“Lui sa quanto sia difficile. Altrimenti, Gary Neville avrebbe vinto quattro Premier League consecutive nel periodo migliore del Manchester United. Ma non è stato così, no?”.

“E Jamie Carragher non ne ha vinto uno, una volta. Micah Richards non ha vinto quattro Premier League di fila. Mai e poi mai. Non è mai successo. Ci sono più possibilità che ciò non accada che accada. È molto difficile farlo ancora e ancora. Non abbiamo quello che hanno gli altri, che non lo fanno da molti, molti anni…”.

