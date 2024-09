Politano: «Da Garcia a Mazzarri è cambiato tanto a livello mentale»

In mixed: «Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, in campionato vogliamo avvicinarci alla vetta e alle prime quattro posizioni»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la vittoria contro il Braga

«Dobbiamo guardare avanti, siamo forti e ora c’è una partita da vincere con il Cagliari: tornare a vincere in campionato è importante per accorciare la distanza in classifica.

A livello fisico mi sentivo bene, abbiamo fatto un bel secondo tempo: è più un fatto di testa, al primo errore prendevamo gol e ci abbattevamo. Sappiamo di essere forti, serve rialzare la testa e guardare avanti: dobbiamo dimostrarlo in campo»

Importante la qualificazione o la vittoria al Maradona?

«Oggi era fondamentale per entrambe le cose, non regalavamo da tempo una gioia ai tifosi»

La Champions League una opportunità per dare un senso alla stagione?

«Sicuramente vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, in campionato vogliamo avvicinarci alla vetta e alle prime quattro posizioni»

Politano su Juan Jesus

«Stava bene, ha preso una botta sul fianco e non ha voluto rischiare di lasciare la squadra in dieci perchè c’era un solo cambio»

Cosa è cambiato da Garcia a Mazzarri, più una questione fisica o mentale?

«È cambiato tanto a livello mentale, spesso prendevamo gol e ci abbattevamo: dobbiamo tenere la testa su, abbiamo le carte in regola per riprendere in mano le partite»

ilnapolista © riproduzione riservata