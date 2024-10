Osimhen e Politano squalificati, le motivazioni del giudice sportivo

Comportamento scorretto per l’attaccante nigeriano e reazione ad un fallo per Politano

iOltre agli infortunati, per la gara contro il Monza, il Napoli dovrà fare a meno anche di Osimhen e Politano che sono stati espulsi nella partita contro la Roma e quindi sanzionati con la squalifica per il prossimo match

Ecco le motivazioni ufficiali del Giudice Sportivo per le squalifiche di Osimhen e Politano:

Osimhen: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Politano: per avere, al 22° del secondo tempo, in reazione ad un fallo, mentre il Direttore di gara fermava il giuoco, colpito con il piede un calciatore avversario.

ROMA-NAPOLI, CALCETTO DI REAZIONE DI POLITANO E ROSSO DIRETTO

All’66esimo della sfida tra Roma e Napoli, Politano è stato espulso. Dopo una fallo da giallo di Zalewski che trattiene l’azzurro lanciato in contropiede, leggero calcetto di reazione al fallo ricevuto. L’arbitro Colombo punisce Politano e caccia il cartellino rosso dopo aver ammonito il giallorosso.

Diventa ancora più difficile ora per gli uomini di Mazzarri cercare di vincere questa gara fondamentale contro la Roma

ROMA-NAPOLI ESPULSO ANCHE OSIMHEN, NAPOLI IN 9

Dopo l’espulsione di Politano her aveva lasciato il Napoli in 10 uomini, all’85esimo della sfida tra Roma e Napoliviene espulso per doppia ammonizione anche Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli è stato punito con il secondo giallo per un’entrata su El Shaarawy. La reazione del nigeriano è stata immediata e incredula per l’ammonizione e la conseguente espulsione. Dazn riferisce infatti che “Osimhen continuava a fare a El Shaarawy il gesto di tuffarsi, dicendo «glielo devi dire che ti sei buttato»”

