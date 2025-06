Wanda Nara e l’affidamento dei figli, Maxi Lopez e la babysitter si schierano con Icardi

Continua la battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una battaglia che si sta combattendo tra Italia e Argentina, con la ferma volontà del giocatore di ottenere la custodia delle figlie Francesca e Isabella per portarle con se in Turchia dove gioca col Galatasaray.

Di parere opposto ovviamente Wanda Nara che si è definitivamente trasferita a vivere e lavorare a Buenos Aires, dove è impegnata come conduttrice e influencer. La battaglia si gioca in tribunale e nella causa è stata ascoltata la testimonianza di Silvia Noemi Lucero, la babysitter che per tanti anni si è occupata dei figli di Wanda e che ora invece cura i tre eredi di China.

Silvia ha riconosciuto di non essere «né un’amica intima né una nemica di nessuna delle due parti» e ha affermato di aver trascorso del tempo con la coppia a Milano, Parigi e Istanbul. Le sue parole pendono. però a favore del calciatore in quanto ha ammesso che mentre erano a Istanbul «le ragazze erano sempre con Mauro a Istanbul. Lei (Wanda) andava e veniva in Argentina, lasciando Mauro con i ragazzi e le ragazze, che erano sempre con lui a Istanbul». Ha poi sottolineato il ruolo di padre di Icardi: «Il loro legame era spettacolare. Ci sono stati periodi tra il 2023 e il 2024 in cui non erano con la madre. Lui partecipava alle faccende domestiche e alle merende, comunicava con la scuola e pettinava le bambine. Ogni volta che doveva giocare, poneva come condizione che se non andava con le figlie, non ci sarebbe andato».

Ad ogni modo una decisione finale non è stata ancora presa dal giudice. Ma Icardi ha sempre dimostrato di essere più che un buon padre per le sue due figlie, ma anche per i tre ragazzi che Wanda Nara ha avuto dal precedente matrimonio con Maxi Lopez. Del resto quando Icardi è entrato nella vita della soubrette il figlio più piccolo, Benedicto Lopez, aveva appena due anni. Proprio Maxi Lopez è stato contattato da Mujeres Argentinas in merito alla festa del papà e alla guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi: «Ho già detto a Wanda, l’ultima volta che sono stato in Argentina, che le bambine devono stare con il padre. Quello che non mi piace è che mettano sempre in mostra i miei figli. Ho passato molto tempo con loro, in altre occasioni, con i miei figli e con le bambine, eppure non lo pubblico».