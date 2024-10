Napoli vuole ritrovarsi nel 2024 tra le prime 4, l’approdo agli ottavi grande iniezione di fiducia (Sky)

«I segnali di miglioramento ci sono. le prossime tre partite di campionato saranno fortemente indicative per le ambizioni del Napoli»

Gli aggiornamenti del Napoli forniti dall’inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini. Il Napoli prepara la sfida contro il Cagliari pensando anche allo scontro diretto con la Roma. La squadra di Mazzarri vuole riconquistare il quarto posto prima della fine dell’anno e staccare la squadra di Mourinho.

Di seguito le parole di Ugolini:

«Si pensa allo scontro diretto con la Roma? È una grande opportunità per ristabilire le distanze per il Napoli. Non sarà semplice contro la Roma di Mourinho all’Olimpico, ma il Napoli deve tirare fuori la testa da questa situazione di difficoltà. L’approdo agli ottavi è una grande iniezione di fiducia. I segnali di miglioramento ci sono, adesso il calendario è è più abbordabile. Il Napoli vuole ritrovarsi nel 2024 tra le prime 4, questo l’obiettivo di Mazzarri che sta recuperando serenità. Si avvicina il rientro di Mario Rui, domani dovrà adattare ancora Natan. Poi c’è la riapertura del dialogo tra il club e l’entourage di Osimhen. Si tratta è un ulteriore iniezione di fiducia per il futuro. Mettere la firma sul rinnovo sarebbe uno step significativo per affrontare la stagione con la testa giusta, poi ci sarà la Coppa d’Africa. Ma il club lavora su più fronti e le prossime tre partite di campionato saranno fortemente indicative per le ambizioni del Napoli».

Il report dell’allenamento del Napoli: out Elmas

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni con ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico, partitina a metà campo e chiusura con seduta tattica. Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Non si è allenato Elmas per un risentimento muscolare alla coscia sinistra“.

