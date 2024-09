Napoli, striscioni a Milano contro la città e i napoletani

Uno recita: “Ieri, oggi e domani odio per Napoli e i napoletani”; il secondo: “Curva A: la vostra razza d’infami la vergogna dell’umanità”.

In vista del match tra Napoli e Inter di Serie A, questa notte sono comparsi a Milano degli striscioni contro la città partenopea e i napoletani. Il Corriere dello Sport scrive:

“La vigilia di Napoli-Inter, gara in programma al Maradona, il ritorno di Mazzarri in panchina a Fuorigrotta dieci anni dopo, è stata caratterizzata da alcuni striscioni apparsi nella notte a Milano. Frasi e messaggi contro Napoli e i napoletani da condannare con forza che non sono sfuggiti all’occhio attento dei social. “Ieri, oggi e domani odio per Napoli e i napoletani” è il contenuto del primo. Il secondo è il seguente: “Curva A: la vostra razza d’infami la vergogna dell’umanità””.

😱 Striscioni della Curva Nord contro Napoli, i napoletani e la Curva A. pic.twitter.com/xZZ9LtFoQj — InterHub (@InterHubOff) December 3, 2023

LE STATISTICHE SUI PUNTI IN SERIE A (CorSport):

Nella classifica delle partite casalinghe il club azzurro è quintultimo (7 punti) appena sopra a Salernitana, Udinese, Empoli e Verona. Nello stadio d’ogni magico ricordo il Napoli ha vinto solo due partite contro Sassuolo e Udinese, ne ha perse tre (Empoli, Fiorentina, Lazio) e ne ha pareggiata una, contro il Milan. Mazzarri giocherà per la prima volta stasera a Fuorigrotta contro l’Inter; nei punti in casa i nerazzurri sono a 16, mentre in quelli fuori casa il Napoli è in vantaggio con 17 e l’Inter 16. Gli azzurri in questo momento hanno il secondo attacco del campionato e la sesta difesa. Queste cifre indicano che il reparto dove Mazzarri dovrà incidere di più è la difesa. In tredici partite, gli azzurri hanno conservato la porta imbattuta solo quattro volte (vs Sassuolo, Bologna, Lecce, Salernitana). L’Inter non ha preso gol in otto partite, il doppio del Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata