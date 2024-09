Il Napoli ha fatto 7 punti al Maradona: hanno fatto peggio solo squadre in zona retrocessione

In casa il Napoli ha vinto solo due partite, ne ha perse tre e ne ha pareggiata una. In trasferta ha totalizzato 17 punti, uno in più dell’Inter.

Il Napoli dovrà iniziare a macinare punti in casa; peggio degli azzurri hanno fatto solo squadre che si trovano nelle ultime cinque posizioni della classifica di Serie A. Il Corriere dello Sport scrive:

“Nella classifica delle partite casalinghe il Napoli è quintultimo (7 punti) appena sopra a Salernitana, Udinese, Empoli e Verona. Nello stadio d’ogni magico ricordo il Napoli ha vinto solo due partite contro Sassuolo e Udinese, ne ha perse tre (Empoli, Fiorentina, Lazio) e ne ha pareggiata una, contro il Milan. Mazzarri giocherà per la prima volta stasera a Fuorigrotta contro l’Inter; nei punti in casa i nerazzurri sono a 16, mentre in quelli fuori casa il Napoli è in vantaggio con 17 e l’Inter 16. Gli scontri diretti con le formazioni al vertice potrebbero rilanciare gli azzurri. Fino al classico giro di boa il Napoli ha tre partite fuori casa (Juve, Roma e Torino). Si vedrà se il nuovo clima di entusiasmo ristabilito da Mazzarri produrrà anche una nuova classifica.

Il Napoli in questo momento ha il secondo attacco del campionato e la sesta difesa. Queste cifre indicano che il reparto dove Mazzarri dovrà incidere di più è la difesa. In tredici partite, gli azzurri hanno conservato la porta imbattuta solo quattro volte (vs Sassuolo, Bologna, Lecce, Salernitana). L’Inter non ha preso gol in otto partite, il doppio del Napoli”.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEGLI AZZURRI DI STASERA (CorSport):

Natan scivola a sinistra, Ostigard va a sistemarsi in mezzo al fianco di Rrahmani e Juan Jesus si accomoda in panchina, per ossequiare l’indispensabile legge del turnover. È emergenza, è necessario industriarsi, e poi affidarsi a qualche preghiera: Zielinski sta benino, non benissimo, ma ci sono partite alle quali è impossibile negarsi e il polacco vuole resistere, per gustarsela da protagonista.

Sky: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

