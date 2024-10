Napoli report: lavoro personalizzato per Lindstrom e Lobotka

L’allenamento di oggi. Il danese ha svolto la seduta in campo, il centrocampista slovacco in palestra.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Monza per la diciottesima giornata di campionato, prevista per venerdì alle 18:30. Il report dell’allenamento di oggi:

“La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni finalizzate al possesso palla. Successivamente allenamento aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Lobotka”.

Ricordiamo che venerdì sicuramente non saranno disponibili Natan (circa 6-8 settimane di stop), Osimhen e Politano (squalificati per l’espulsione rimediata contro la Roma).

UGOLINI (Sky) dopo il match contro i giallorossi:

«È evidente che Mazzarri è entrato in corsa e non è mai semplice, ha affrontato un calendario terrificante. La trasferta a Bergamo con la vittoria, poi Madrid, Juve, Inter. Partite complicate con l’impossibilità di lavorare bene e di spiegare in profondità i propri concetti. Questa è una difficoltà palese e obiettiva. Il rendimento statistico è inferiore a quello di Rudi Garcia. Cinque sconfitte che pesano soprattutto per la corsa Champions. Preoccupa la poca produttività sotto porta. Doveva essere una giornata speciale per Osimhen dopo il rinnovo prolungato di un anno, è finita negli spogliatoi anzitempo per l’espulsione. A Castel Volturno, sono convinti che senza quella legge di Politano la partita sarebbe andata in una direzione diversa. A Napoli mancano tanti punti ed è fuori da tutto. La Champions resta a quattro punti, la gara contro il Monza rappresenta uno spartiacque importante, l’ultima partita del 2023 che rischia di essere ricordata come l’implosione di una squadra che ha vinto il campionato meno di un anno fa».

LA GAZZETTA SUL NAPOLI DI QUEST’ANNO:

Il cambio di panchina non ha aiutato. Spiace per Mazzarri ma il piatto piange. Nonostante il tecnico sia benvoluto dalla piazza e abbia cercato subito il dialogo con i giocatori e provato a riproporre il lavoro di Spalletti, la squadra è una lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto. Nelle otto partite di Mazzarri alla guida del Napoli tra campionato e coppe il bilancio è di 5 sconfitte e 3 vittorie: pesano in campionato i ko con Inter, Juve e adesso Roma. Oltre al clamoroso flop in Coppa Italia contro il Frosinone. All’Olimpico la partita è cambiata dopo la sciocca espulsione di Politano nel secondo tempo, ma le opportunità migliori anche prima della superiorità numerica le aveva avute la Roma. Con questa vittoria Mou scavalca il Napoli e rivede il quarto posto distante tre punti.

ilnapolista © riproduzione riservata