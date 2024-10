Napoli report: allenamento in gruppo per Lobotka, personalizzato in palestra per Demme

Mazzarri recupera il centrocampista slovacco in vista della partita contro il Monza

Il Napoli ha svolto l’allenamento di rifinitura prima della partita con il Monza, che si terrà domani sera alle 18.30 al Maradona.

Il report della società:

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30).

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto.

Lobotka ha lavorato in gruppo. Personalizzato in palestra per Demme”.

Le ultime di Sky sulla formazione:

Ugolini: «potrebbe esserci un cambio di modulo di Mazzarri»

Il Napoli è in emergenza: tra infortuni e uscite dovute al mercato, Mazzarri non ha ampia scelta di schieramento. Domani sera ci sarà la sfida al Maradona contro il Monza di Palladino e il Napoli ha bisogno di fare risultato.

Ugolini, inviato Sky, ha dato degli ultimi aggiornamenti da Castelvolturno:

«Il Napoli interverrà sul mercato sia in difesa che in mezzo al campo. Parliamo di un Napoli in emergenza, la difesa dovrebbe essere schierata sempre nel segno del 4-3-3, bisogna vedere se Lobotka è arruolabile. Altro ballottaggio: Kvara-Raspadori saranno sicuramente in attacco, bisognerà vedere quale sarà la scelta tra Zerbin e Lindstrom. Il danese non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, lo ha detto anche Mazzarri, Zerbin è in trattativa per il Frosinone, bisogna capire se rischiare un giocatore in uscita. Potrebbe esserci un cambio di modulo che consenta a Mazzarri di schierare Kvara, Raspadori e Simeone a partita in corso. In questo momento favorito Lindstrom. Il Napoli non rivoluzionerà la rosa, ma verranno aggiunti calciatori che possano dare profondità ad essa».

