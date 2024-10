Vigilia di Napoli-Monza tra infortuni e calciatori in partenza come Zerbin. Lindstrom potrebbe partire titolare

Ugolini: «potrebbe esserci un cambio di modulo di Mazzarri»

Il Napoli è in emergenza: tra infortuni e uscite dovute al mercato, Mazzarri non ha ampia scelta di schieramento. Domani sera ci sarà la sfida al Maradona contro il Monza di Palladino e il Napoli ha bisogno di fare risultato.

Ugolini, inviato Sky, ha dato degli ultimi aggiornamenti da Castelvolturno:

«Il Napoli interverrà sul mercato sia in difesa che in mezzo al campo. Parliamo di un Napoli in emergenza, la difesa dovrebbe essere schierata sempre nel segno del 4-3-3, bisogna vedere se Lobotka è arruolabile. Altro ballottaggio: Kvara-Raspadori saranno sicuramente in attacco, bisognerà vedere quale sarà la scelta tra Zerbin e Lindstrom. Il danese non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, lo ha detto anche Mazzarri, Zerbin è in trattativa per il Frosinone, bisogna capire se rischiare un giocatore in uscita. Potrebbe esserci un cambio di modulo che consenta a Mazzarri di schierare Kvara, Raspadori e Simeone a partita in corso. In questo momento favorito Lindstrom. Il Napoli non rivoluzionerà la rosa, ma verranno aggiunti calciatori che possano dare profondità ad essa».

LA CONFERENZA DI MAZZARRI ALLA VIGLIA DI NAPOLI-MONZA:

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, in conferenza stampa per il match contro il Monza previsto per domani, 29 dicembre, alle 18:30.

La gara di domani:

«Intanto voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, sono contento che ci daranno una mano in un momento difficile. Li ringrazio già da ora. Per quanto riguarda il discorso tattico, oggi faccio l’allenamento e sapete che ce ne sono pochi. Fatemi se volete le domande sui singoli giocatori disponibili perché ora sono tanti gli indisponibili, ma dobbiamo fare una grande gara domani».

Sul mercato:

«Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, non c’è il materiale per poterlo fare, credo. Io del mercato preferisco ne parli la società, io voglio dare una mano ai giocatori a riprendere quella fiducia che avevano l’anno scorso, giocando bene e cercando di essere equilibrati e non fare leggerezze ed errori da evitare. Sarà una partita difficile, il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, l’ho vista perchè gioca con un modulo come il nostro ma il Monza verrà senza nulla da perdere, gioca bene ed ha un bravo allenatore. E’ una gara importantissima per tanti motivi e non vorrei andare oltre la partita».

