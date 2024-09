Napoli, Mario Rui torna a lavorare sul campo

Il portoghese ha svolto lavoro personalizzato. Olivera ha svolto terapie e poi lavoro in palestra. Anche per Ostigard lavoro in palestra

Sabato alle 18 si gioca Napoli-Cagliari. Mazzarri prepara la partita dopo aver staccato il pass per gli ottavi di Champions. Il 2-0 al Braga permette agli azzurri di preparare la partita di sabato con una certa serenità. Nel Napoli è ancora emergenza in difesa nonostante le buone notizie su Mario Rui. Il terzino portoghese infatti ha iniziato a lavorare sul campo, lontano però dal gruppo. Per Olivera la situazione è stabile, terapie e palestra per lui. Nella sala attrezzi questa mattina c’era anche Ostigard.

Di seguito il report del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta di possesso palla e partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra per Ostigard“.

Fiducia su Mario Rui: potrebbe tornare contro il Cagliari (Tuttosport)

“Intanto, il Napoli è già tornato al lavoro, conscio del poco tempo a disposizione visto il fitto calendario di partite. In particolare, si sta lavorando intensamente sulla tenuta atletica, grazie all’impegno del preparatore atletico Pondrelli. I risultati sembrano promettenti, con una riduzione della stanchezza e l’assenza di crolli fisici rispetto all’inizio della stagione. Mazzarri, inoltre, è fiducioso nel recupero di Mario Rui in vista della partita col Cagliari. Il terzino portoghese sembra aver superato la lesione all’adduttore patita contro l’Empoli. La sua presenza in campo offrirebbe al coach un’alternativa di ruolo sulla fascia sinistra, al posto di Natan. Al contrario, il recupero di Olivera richiede ancora tempo. Dopo la lesione al collaterale del ginocchio subita contro l’Atalanta, l’uruguaiano sta continuando le terapie e gli allenamenti personalizzati in palestra. Ieri Leo Ostigard non si è allenato a causa di un leggero stato influenzale”.

