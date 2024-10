Napoli-Frosinone, le ufficiali: ritorna Demme dal 1′ insieme a Lindstrom (LIVE)

Confermate le indiscrezioni. Massiccio turnover per Mazzarri e Di Francesco. Per il Napoli, in campo anche Zanoli e Gaetano

Napoli e Frosinone si giocheranno questa sera alle 21 al Maradona l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia nel lato destro del tabellone. In palio c’è la sfida contro una tra Juventus e Salernitana: se il Napoli dovesse passare, giocherebbe in casa in gara unica avendo la testa di serie n.2 della competizione contro la n.7 della Juventus e la n.15 della Salernitana. In proiezione della semifinale, invece, Lazio e Roma sono le teste di serie nel lato destro del Napoli. Dall’altro lato del tabellone ci sono tutte le altre big Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Le formazioni ufficiali:

SSC Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri

(4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri Frosinone (4-3-3): Turati; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea,Garritano; Brescianini, Cheddira, Caso. All.: Di Francesco

Gli ultimi aggiornamenti da Sky prima di Napoli-Frosinone:

«Entrambe le squadre fanno turnover massiccio. Mazzarri potrebbe cambiare nove giocatori su undici. I due confermati non sono proprio dei titolarissimi. Ora che Mario Rui è ristabilito e verrà riproposto dall’inizio, magari Natan non è proprio un titolarissimo. Oggi il brasiliano gioca e torna nella sua posizione di centro sinistra con Ostigard. I due formano una coppia inedita. I due centrali titolarissimi sembrano gli altri due, Rrahmani e Juan Jesus.

Zanoli a destra, un’occasione per lui. Demme play basso, potrebbe ritrovare il campo stasera e la possibilità di mettersi in mostra per gennaio. C’è Gaetano e c’è anche Cajuste e poi davanti in questo 4-3-3 che può cambiare a partita in corso, ci sono Lindstrom Simeone e Raspadori. La vincente troverò ai quarti di finale la vincente tra Juve e Salernitana. Il Frosinone cerca la storia, la squadra di Di Francesco non è mai arrivata ai quarti di Coppa Italia. Potrebbe cambiare anche canovaccio tattico mettendosi anche a tre in difesa e inserire dal primo il georgiano Giorgi Kvernadze».

Ecco dove vedere gratis in chiaro Napoli-Frosinone degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma martedì 19 dicembre alle ore 21: la sfida sarà trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

In questo match di Coppa Italia il tecnico Mazzarri potrebbe concedere una chance a diversi uomini che hanno avuto sin qui poco spazio: a partire da Gollini, Zanoli e Gaetano, per finire con Lindstrom e Simeone. Il club azzurro non avrà a disposizione Elmas e Anguissa in mediana e difficilmente rischierà Zielinski. Sarà il turno di Cajuste e Gaetano nel terzetto molto probabilmente con Demme, finora ai margini. In attacco possibile tridente con Raspadori e Lindstrom ai lati e senza dubbio Simeone al centro.

In difesa possibile riposo per Di Lorenzo, sempre presente, con al suo posto Zanoli nella linea con Ostigard, Natan e Mario Rui in cerca di minutaggio per entrare in condizione. Kvara e Osimhen all’occorrenza armi letali dalla panchina.

